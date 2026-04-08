„NS svým rozhodnutím potvrdil, že ačkoliv český právní řád garantuje rodičce právo na volbu místa a způsobu porodu, toto právo je limitováno povinností nejednat v přímém ohrožení života a zdraví dítěte v případech, kdy jsou předem známa vysoká medicínská rizika,“ uvedla mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.
Lékaři ženu varovali, že domácí porod by byl rizikový. Přesto porodila doma. Okresní soud v Semilech jí uložil deset měsíců vězení s podmínečným odkladem na 15 měsíců. Krajský soud v Hradci Králové rozhodnutí potvrdil.
„NS zdůraznil, že každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na životě a zdraví jiného. Obviněná porušila tuto povinnost tím, že vědomě vystavila dítě riziku, o kterém jako odbornice věděla. NS zároveň odmítl argumentaci obhajoby, že plod před úplným narozením není subjektem práv. V souladu s ustálenou judikaturou požívá dítě trestněprávní ochranu od okamžiku, kdy začne opouštět tělo matky,“ uvedla Tomíčková.
Pokud rodička bez přiměřených důvodů spoléhá, že smrtelný následek nezpůsobí, ačkoliv je o konkrétních rizicích informována, může naplnit znaky zavinění z vědomé nedbalosti, uvedl také Nejvyšší soud.