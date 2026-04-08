Svoboda rodičky není absolutní, rozhodl Nejvyšší soud v kauze domácího porodu

Autor: ,
  10:01aktualizováno  10:21
Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní, končí tam, kde začíná povinnost chránit život a zdraví dítěte, rozhodl Nejvyšší soud. Odmítl dovolání podmínečně potrestané matky, která je zároveň profesí porodní asistentka. Rozhodla se pro domácí porod koncem pánevním i přes varování lékařů. Dítě utrpělo těžké poškození mozku a po několika týdnech v nemocnici zemřelo.
ilustrační snímek | foto: MAFRA

„NS svým rozhodnutím potvrdil, že ačkoliv český právní řád garantuje rodičce právo na volbu místa a způsobu porodu, toto právo je limitováno povinností nejednat v přímém ohrožení života a zdraví dítěte v případech, kdy jsou předem známa vysoká medicínská rizika,“ uvedla mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.

Lékaři ženu varovali, že domácí porod by byl rizikový. Přesto porodila doma. Okresní soud v Semilech jí uložil deset měsíců vězení s podmínečným odkladem na 15 měsíců. Krajský soud v Hradci Králové rozhodnutí potvrdil.

Duly směly, porodní asistentky ne. Ústavní soud řekl, kdo může vést domácí porody

„NS zdůraznil, že každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na životě a zdraví jiného. Obviněná porušila tuto povinnost tím, že vědomě vystavila dítě riziku, o kterém jako odbornice věděla. NS zároveň odmítl argumentaci obhajoby, že plod před úplným narozením není subjektem práv. V souladu s ustálenou judikaturou požívá dítě trestněprávní ochranu od okamžiku, kdy začne opouštět tělo matky,“ uvedla Tomíčková.

Pokud rodička bez přiměřených důvodů spoléhá, že smrtelný následek nezpůsobí, ačkoliv je o konkrétních rizicích informována, může naplnit znaky zavinění z vědomé nedbalosti, uvedl také Nejvyšší soud.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Co se děje tak urgentního? diví se Matocha na jednání Rady ČT o změnách v poplatcích

Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci...

Rada České televize ve středu na mimořádném zasedání jedná o zvažovaných změnách placení koncesionářských poplatků, které chtějí předložit poslanci vládní koalice. Předseda rady Karel Novák už dříve...

8. dubna 2026  9:55,  aktualizováno  10:29

Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela nehoda tří aut, zraněné je i dítě

Ilustrační snímek

Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela ve středu dopoledne na 51. kilometru nehoda tří osobních aut. Vyžádala si tři zraněné včetně dítěte, na místo letěl vrtulník záchranné služby. Dálnice byla ve směru...

8. dubna 2026  9:42,  aktualizováno  10:28

NCOZ zadržela sedm lidí kvůli podvodu s dotacemi, od rána zasahuje v Brně

Centrální stavební úřad pro celé území Brna vznikl v budově bývalé pošty v Orlí...

Příslušníci Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od rána zasahují na brněnském centrálním stavebním úřadě. Razie podle všeho souvisí s dnešním zadržením sedmi lidí kvůli podezření na...

8. dubna 2026  10:26

Žena chtěla ukončit život skokem do řeky, z ledové vody ji vytáhl strážník

Hlídka přerovských strážníků se pokoušela s ženou stojící za zábradlím mostu...

Dramatické chvíle zažila během své služby hlídka městské policie v Přerově, která narazila na ženu stojící na jednom z tamních mostů s úmyslem skočit do řeky Bečvy. To nakonec skutečně udělala,...

8. dubna 2026  10:24

Operace Masquerade. Zpravodajci zasáhli proti ruským hackerům napojeným na GRU

Kybernetické cvičení Locked Shield 2019 v Estonsku

Zasáhli jsme proti hackerům napojeným na ruskou rozvědku GRU, hlásí české Vojenské zpravodajství. V rámci mezinárodní operace pod vedením americké FBI v kyberprostoru odstřihli síť zneužívanou ke...

8. dubna 2026  10:24

Svoboda rodičky není absolutní, rozhodl Nejvyšší soud v kauze domácího porodu

ilustrační snímek

Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní, končí tam, kde začíná povinnost chránit život a zdraví dítěte, rozhodl Nejvyšší soud. Odmítl dovolání podmínečně potrestané matky,...

8. dubna 2026  10:01,  aktualizováno  10:21

Seniorka se vydala na kopřivy do nádivky, upadla na poli a našli ji až v noci

Do pátrání po seniorce se zapojili i policejní psi Nero a Rapp.

Příprava tradiční velikonoční nádivky mohla mít smutný konec. Seniorce z Českobudějovicka chyběly kopřivy, tak se je vydala natrhat. Ale upadla v poli a nemohla se zvednout. Pátrací akce trvala až do...

8. dubna 2026  10:09

Požár zachvátil střechu radnice v Horních Měcholupech, úřad je do odvolání uzavřen

Hasiči likvidují požár střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních...

Několik jednotek hasičů od časného rána zasahovalo u požáru střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních Měcholupech na jihovýchodě hlavního města. Před 08:00 hasiči na síti X uvedli, že...

8. dubna 2026  6:41,  aktualizováno 

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoci se musí rychleji, říká Protopopová

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je MUDr. Dita Protopopová, národní koordinátorka...

Nedostatek psychologů, měsíce čekání na péči a rychle rostoucí problémy hlavně u mladých. Český systém duševního zdraví naráží na své limity. Podle národní koordinátorky Dity Protopopové je řešení...

8. dubna 2026

Televizní operátor Telly uspěl v náročném hodnocení a získal značku CZECH MADE

Tváří nové kampaně televizního operátora Telly je herec Michal Isteník.

Televizní operátor Telly získal prestižní ocenění CZECH MADE, které uděluje Česká společnost pro jakost na základě komplexního hodnocení kvality českých výrobků a služeb. Hodnocení je výsledkem...

8. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém...

8. dubna 2026  2:35,  aktualizováno  9:58

Konečně nějaká dobrá zpráva, nutný je trvalý mír, reagují lídři na příměří

Sledujeme online
Německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci v Berlíně v Německu. (30....

Generální tajemník OSN António Guterres uvítal dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem. Zároveň vyzval všechny strany konfliktu, aby pracovaly na dosažení trvalého míru na Blízkém východě. Příměří vítá...

8. dubna 2026  8:50,  aktualizováno  9:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.