Nejvyšší soud rozhodl bez veřejného jednání. Plné odůvodnění zatím není dostupné.

Obžaloba mířila na ženu, kterou chtěla ostraha v Příbrami kvůli podezření z krádeže zadržet do příjezdu policie. Žena však při konfliktu nastříkala pracovníkovi do očí pepřový sprej. Podle obžaloby i podle Okresního soudu v Příbrami se tak dopustila vydírání. Okresní soud jí uložil 2,5 roku vězení s podmínečným odkladem na čtyři roky. Zohlednil to, že kradla i v minulosti. Krajský soud v Praze ovšem dospěl k závěru, že šlo maximálně o přestupek a že ostraha postupovala nepřiměřeně.

Ostraha ženu zadržela za pokladnami při východu z prodejny, znala ji z dřívějška. Později se ukázalo, že má v tašce balení pracích tablet, aviváž a několik žárovek v celkové hodnotě 563 korun. Ostraze muselo být podle krajského soudu už před zadržením jasné, že pokud žena skutečně kradla, těžko mohla hodnota zboží přesáhnout 10.000 korun, což je dolní hranice škody u trestného činu, a že se tedy dopustila maximálně přestupku. Znamenalo by to, že ostraha nemohla omezit ženinu osobní svobodu do příjezdu policie.

Nejvyšší státní zástupce ale v dovolání poukázal na to, že i v běžném supermarketu nebo drogerii lze v současnosti ukrást zboží s poměrně vysokou hodnotou a že ostraha nemohla vědět, co je v ženině tašce, případně v kapsách nebo pod oděvem.

„Důvodné podezření ze spáchání trestného činu krádeže obviněnou tak v době jejího zadržení nebylo rozptýleno,“ míní šéf žalobců. Ostraha tedy měla pravomoc ženu zadržet, a to na základě trestního řádu, který upravuje takzvané občanské zadržení člověka přistiženého při trestném činu nebo bezprostředně poté.

Za dané situace pak nelze použití pepřového spreje proti pracovníkovi ostrahy hodnotit jako nutnou obranu, uvedl Stříž. Poukázal také na to, že ostraha nemá za úkol pouze chránit majetek prodejny, ale také střežit nakupující i zaměstnance a uklidňovat konflikty.