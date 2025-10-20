Nejvyšší soud (NS) rozhodnutí potvrdil. Zařízení byla nástrojem trestné činnosti a jejich propadnutí je přiměřeným a účelným postihem, plyne z usnesení v soudní databázi.
NS navíc zjistil, že počítače i disky už jsou odborně znehodnocené. Policie dál archivuje obsah všech zařízení o celkovém objemu 28 terabajtů. Lze si ale stěží představit hledání dat osobní povahy mezi miliony fotografií a tisíci videí dětské pornografie.
Pedofilní senior distribuoval dětské porno. Soud mu snížil trest na 4,5 roku
„Obviněný nadto tato data nijak blíže nespecifikoval, neuvedl, zda se jedná o fotografie, videa, listiny či údaje vztahující se k přístupu k bankovním účtům, pracovního charakteru apod., a zejména ani neuvedl, na kterých z těchto věcí se uvedená data mají nacházet,“ konstatoval Nejvyšší soud.
Osmdesátník Synek byl podle pravomocného verdiktu součástí mezinárodní organizované skupiny, která pořizovala pornografické materiály v Indii a dalších asijských státech a poté je šířila. Na snímcích byli obnažení chlapci odhadem ve věku pěti až 12 let, kteří mezi sebou prováděli či předstírali různé formy pohlavního styku. Některé ze zachycených sexuálních praktik byly násilné.
Za výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií v organizované skupině hrozilo Synkovi tři až osm let ve vězení. Odvolací Městský soud v Praze vyměřil Synkovi trest v dolní polovině sazby, zohlednil doznání a věk.
Vystudovaný elektronický inženýr páchal trestnou činnost na takzvaném darknetu. Dětskou pornografii dlouhodobě shromažďoval jednak vyhledáváním na různých serverech, zejména ale od jejích tvůrců, s nimiž se znal. Fotografie a videa zveřejňoval nejčastěji ve formě odkazu s heslem.
Synek má české a americké občanství. V USA si odpykal 15 let vězení za pohlavní zneužití čtyř chlapců.