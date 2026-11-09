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Babiš neuspěl u Nejvyššího soudu. Omluva Stanjurově manželce za výrok o tunelování platí

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  12:30
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Předseda vlády Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (6. října 2026)

Předseda vlády Andrej Babiš, předseda hnutí ANO (6. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Nejvyšší soud odmítl dovolání premiéra Andreje Babiše (ANO) proti rozsudku, na jehož základě se musel omluvit manželce exministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Babiš o ní ještě jako opoziční politik ve Sněmovně hovořil v souvislosti s údajným tunelováním rozpočtu Opavy. Omluvil se loni v červnu, opět od řečnického pultu ve Sněmovně. Nejvyšší soud dovolání odmítl jako nepřípustné, informoval Stanjura na síti X.

Babiš podle Stanjury zatáhl do politického boje rodinu svého soupeře. „Ani poslanecký mandát není bianko šek ke lhaní. Jsem rád, že se manželka nenechala zastrašit a bránila se. Jak sama říká: ‚Zlu se nemá ustupovat!‘,“ napsal Stanjura.

Rozhodnutí potvrdila bez dalších podrobností mluvčí Nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím soud v databázi nezpřístupnil. Babiš by se teoreticky ještě mohl obrátit se stížností na Ústavní soud.

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Ve sporném projevu Babiš obviňoval Stanjuru ze lhaní. „A vy jste nám tady mohl vyprávět jako elektrotechnik o tom, jak se tuneluje rozpočet Opavy přes vaši manželku, to jste tady mohl vyprávět,“ řekl tehdy Babiš. Situace v jednacím sále si vyžádala krátké přerušení debaty, hned poté se Babiš poprvé omluvil.

Loni v červnu pak přečetl ve Sněmovně další, konkrétnější omluvu. „Není známo nic o tom, že by manželka ministra financí pana Ing. Zbyňka Stanjury, paní Mgr. Hana Malurová MBA, tunelovala jakýkoli rozpočet či se dopouštěla jakéhokoli jiného nezákonného nebo nemorálního jednání. Mé tvrzení o tom, že se přes ni tuneluje rozpočet Města Opavy bylo nepravdivé,“ zaznělo ve Sněmovně.

Nedlouho před tím padlo ve sporu Malurové s Babišem pravomocné rozhodnutí Krajského soudu v Praze, které se i v obecnější rovině zabývalo střetem práva na ochranu osobnosti a poslanecké indemnity, tedy trvalé neodpovědnosti poslance za hlasování či projevy v parlamentu.

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„Oprávněnou kritikou veřejně činné osoby není uvádění nepravdivých údajů o této osobě nebo hodnotících soudů z těchto údajů vycházejících. Ochrany osobnosti se mohou domáhat v uvedeném případě i politici. Tím spíš to pak platí pro osoby, které politiky nejsou,“ rozhodl krajský soud, jehož verdikt ponechal Nejvyšší soud v platnosti, aniž se jím detailně zabýval.

Babiš se musel v minulosti za svá slova omluvit již několikrát. Například loni zamítl Ústavní soud Babišovu stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu, na jehož základě se musel omluvit bývalému politikovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi. Důvodem byl Babišův výrok, že Kalousek ještě jako ministerský náměstek rozkrádal ministerstvo obrany a „zabil lidi cez padáky“.

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