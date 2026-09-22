Odsouzené za smrt vůdce sekty jsou venku. Nejvyšší soud přerušil jejich tresty

Na základě pravomocného verdiktu si zubařka odpykávala devět let a vysokoškolská učitelka tělocviku v důchodu Irena Stejskalová 12 let ve vězení. Po předběžném posouzení jejich dovolání dospěl předseda senátu k závěru, že nelze předem vyloučit jejich důvodnost ani případné zrušení napadených rozhodnutí, uvedla mluvčí Nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková.
„Přerušení výkonu trestů však nepředjímá výsledek dovolacího řízení ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení,“ zdůraznila Tomíčková. Advokát Jaroslav Fenyk, jenž zastupuje zubařku, potvrdil webu Info.cz, že jeho klientka byla v úterý propuštěna z vězení.
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Členové kutnohorské sekty měli strach z vůdce, ale věděli, co dělají, řekli znalci
Ženy usmrtily padesátiletého muže v říjnu 2022 v seniorčině pražském bytě. Dobrovolně spolkl lék, který měl zklidňující a hypnotické účinky. Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž zemřel.
Ženy čekaly, až mužovo tělo samo zmizí, protože jim to před skonem sliboval. Když se tak nestalo, společně odešly informovat policii. Jméno zubařky média neuvádí kvůli pravidlům o ochraně obětí trestné činnosti, lékařka totiž před činem přijala příjmení zavražděného vůdce sekty, svého partnera.
Oběma ženám hrozilo za předem rozmyšlenou vraždu 12 až 20 let vězení. Městský soud v Praze jim loni uložil 13 a 12 let odnětí svobody. Vrchní soud v Praze ale verdikt zmírnil, v případě zubařky snížil trest pod spodní hranici sazby.
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Seniorce a zubařce soud snížil tresty za vraždu vůdce kutnohorské sekty
Ženy se hájily tím, že plnily mužovo přání odejít ze světa a že v době činu nebyly kvůli jeho manipulacím příčetné. Muž měl kolem sebe užší okruh asi 20 lidí, kteří si od něj nechali radit nejen se zdravím, ale i se životem. „Věřila jsem mu všechno, respektovala jsem ho a udělala bych pro něj všechno. Myslím si, že jediný viník v této kauze je on, protože nás zneužil,“ uvedla Stejskalová v závěrečné řeči u vrchního soudu.
Zubařka je společně s jinými členy sekty obžalovaná ještě v souvislosti s úmrtím při provádění lesních rituálů u hradu Český Šternberk. Čtyři ženy a dva muži se u středočeského krajského soudu zodpovídají z vydírání a neposkytnutí pomoci jejich známému. Vinu odmítají.
Nejvyšší soud se v případech odsouzených vražd k přerušení trestu uchyluje jen vzácně. V roce 2016 takto pustil na svobodu Lukáše Nečesaného, který si odpykával 13letý trest vězení za pokus o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku. Poté byl Nečesaný zproštěn pro nedostatek důkazů a kauza zůstala neobjasněná. Loni soud přerušil trest bývalé náměstkyni ministryně školství Simoně Kratochvílové a bývalému předsedovi Fotbalové asociace ČR Miroslavu Peltovi. Oba byli odsouzeni za zmanipulování sportovních dotací.
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30. června 2026