Po rozhodnutí Nejvyššího soudu cítím úlevu, říká příznivec odsouzené zubařky

Na základě pravomocného verdiktu si zubařka Magdalena Š. odpykávala za vraždu devět let a vysokoškolská učitelka tělocviku v důchodu Irena S. 12 let ve vězení. Obě ženy jsou aktuálně až do rozsudku o dovolání na svobodě.
Facebookovou stránku Spravedlnost pro Magdalenu založil P. K. na jaře 2023. „Příběh mě hluboce lidsky zasáhl,“ vysvětlil pohnutky, které ho vedly k sdílení příběhu zubařky, která si ze strany léčitele procházela brutálním násilím. Kvůli citlivosti případu si autor stránky přál zůstat v anonymitě, redakce ale jeho totožnost zná.
Ženy usmrtily padesátiletého muže v říjnu 2022 v seniorčině pražském bytě. Dobrovolně spolkl lék, který měl zklidňující a hypnotické účinky. Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž zemřel.
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Odsouzené za smrt vůdce sekty jsou venku. Nejvyšší soud přerušil jejich tresty
„Poprvé máme pocit, že okolnosti Magdina případu i otázky, které v něm dlouhodobě zaznívají, dostávají skutečný prostor k důkladnému přezkoumání,“ vyjádřil se autor stránky pro iDNES.cz po úterním rozhodnutí Nejvyššího soudu. „Cítím úlevu, to je ten pocit, který u mě osobně převládá. Jak už z názvu naší stránky plyne, jde nám především o spravedlnost a já toto rozhodnutí vnímám jako spravedlivé a správné,“ napsal s tím, že ovšem nechce předjímat výsledky procesu.
Samotné přerušení výkonu trestu neznamená, že by ženy nebyly za vraždu pravomocně odsouzeny. „Přerušení výkonu trestů však nepředjímá výsledek dovolacího řízení ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení,“ zdůraznila v úterý mluvčí Nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková.
Žádost o prezidentskou milost
Stránka Spravedlnost pro Magdalenu od roku 2023 přidává příspěvky o odsouzené zubařce, aby podle jejich autora lidé vše mohli najít na jednom místě. Podle svých slov se setkává s vlnou podpory. „Pokud někdy máme na stránce negativní reakce – a nebudu tvrdit, že neexistují – jsou v podstatě vždycky od lidí, kteří ji neznají a celou věc znají pouze povrchně z médií. Naopak lidé, kteří ji znají osobně, ji velmi často podporují,“ tvrdí zakladatel.
Jedna z dalších podporovatelek Magdaleny Š., kamarádka její matky, předala na začátku září osobně do rukou prezidenta Petra Pavla žádost o milost. Na dotaz, zda se prezident hodlá žádostí zabývat, Hrad odmítl redakci odpovědět. „K jednotlivým žadatelům o milost se s ohledem na jejich soukromí nevyjadřujeme,“ napsal iDNES.cz mluvčí Vojtěch Šeliga.
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Slovo sekta je nebezpečné, šlo o brutální násilí, říká advokát propuštěné zubařky
Správcovi podporující stránky do zpráv podle jeho slov také chodí reakce žen, které byly týrané, znásilněné nebo jinak ponižované a které se v zubařčině příběhu do velké míry vidí. „Mají pocit, že prostřednictvím jejího příběhu ožívají jejich vlastní vzpomínky,“ řekl a dodal, že některé z nich propojil s terapeuty.
Zubařku Magdalenu předtím vůbec neznal, iniciativu podle svých slov založil proto, že ho příběh hluboce lidsky zasáhl. „Od první chvíle jsem měl pocit, že na lavici obžalovaných sedí oběť. Oběť brutálního týrání, násilí, manipulace. A já nechci žít v zemi, kde oběti takových ohavností, jakým byla vystavena Magda, chodí do vězení na 16 let, což jí v té době skutečně hrozilo,“ nastínil důvody a dodal, že dnes jsou se zubařkou blízcí přátelé.
Na soudy tlačit nechceme, říká podporovatel
Zároveň však zdůraznil, že nechce ovlivňovat justici a že jde jen o to nabídnout lidem ucelený příběh. „Nikdy jsme neměli v úmyslu na nikoho tlačit nebo snad radit nezávislým soudům, jak mají rozhodovat. Šlo nám pouze o to, aby řízení proběhlo řádně, aby například nebyli odmítáni znalci obhajoby, aby byly provedeny všechny důkazy a tak dále,“ doplnil na závěr.
Stejně jako advokát odsouzené zubařky Jaroslav Fenyk míní, že termín kutnohorská „sekta“, je nesmírně škodlivá zkratka. Problematická podle nich je proto, že o případu vytváří mylnou představu a že lidé k víře nebývají nuceni násilím.
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Týral mě a znásilňoval. Zubařka obviněná z vraždy léčitele zkolabovala u soudu
Ženy po usmrcení léčitele čekaly, až mužovo tělo samo zmizí, protože jim to před skonem sliboval. Když se tak nestalo, společně odešly informovat policii. Oběma ženám hrozilo za předem rozmyšlenou vraždu 12 až 20 let vězení. Městský soud v Praze jim loni uložil 13 a 12 let odnětí svobody. Vrchní soud v Praze ale verdikt zmírnil, v případě zubařky snížil trest pod spodní hranici sazby.
Ženy se hájily tím, že plnily mužovo přání odejít ze světa a že v době činu nebyly kvůli jeho manipulacím a násilí příčetné. Muž měl kolem sebe užší okruh asi 20 lidí, kteří si od něj nechali radit nejen se zdravím, ale i se životem. „Věřila jsem mu všechno, respektovala jsem ho a udělala bych pro něj všechno. Myslím si, že jediný viník v této kauze je on, protože nás zneužil,“ uvedla Stejskalová v závěrečné řeči u vrchního soudu.
Zubařka je ještě s dalšími obžalovaná v souvislosti s úmrtím u hradu Český Šternberk. Čtyři ženy a dva muži u středočeského krajského soudu čelí obvinění z vydírání a neposkytnutí pomoci jejich známému. Vinu odmítají.