Nejvyšší soud odráží kritiku. Verdikt v kauze Jiřikovského odpovídá zákonu, uvedl

Prezident Petr Pavel jmenoval Evu Decroix z ODS ministryní spravedlnosti. Ještě dopoledne se politička přesune do sídla resortu, kde ji do funkce uvede premiér Petr Fiala (ODS). Decroix se stává...

Funkový klasik. Ve věku 82 let zemřel americký zpěvák a hudebník Sly Stone

V pondělí 9. června zemřel ve věku 82 let americký zpěvák, skladatel a producent Sly Stone. Jeho tvorba měla zásadní vliv na funkovou hudbu 60. a 70. let. Podle sdělení kapely Sly & The Family Stone...