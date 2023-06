Kdysi chtěli stejnou práci u Nejvyššího soudu, teď zesnulého manžela nahradí

Novou mluvčí Nejvyššího soudu se stala Gabriela Tomíčková. Ve funkci nahradila svého nedávno zesnulého manžela Petra Tomíčka. Stejně jako on pracovala v minulosti v médiích i na pozicích v propagaci a vztazích s veřejností. Ve čtvrtek to uvedl ředitel kanceláře předsedy soudu Aleš Pavel a prozradil zajímavý detail z předchozích let.