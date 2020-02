KOMENTÁŘ: Hledá se zkratka pro policejní superútvar. Zn. spěchá!

V budově policejního prezidia v Praze-Holešovicích panuje už řadu týdnů tíživá atmosféra. Nejvyšší šarže v Česku si neúspěšně lámou hlavu nad zdánlivě nepřekonatelným problémem: vymyslet zkratku pro nový Národní kriminální úřad. Ne, NKÚ použít nejde. Tuhle abreviaci už mají Češi spojenou s Nejvyšším kontrolním úřadem. A čas se krátí. Nový superútvar, který by pod sebe měl zařadit ty nejelitnější složky, které policie má, včetně protimafiánské NCOZ, by měl začít fungovat za necelé dva měsíce. Tedy možná. Pokud se najde vhodná zkratka. A jestli – a to už bude jen maličkost – policejní vedení vymyslí, jak by měla fungovat a kam v rámci policie bude patřit, kdo ji bude řídit a tak dále. Ale důležitá bude hlavně ta zkratka.