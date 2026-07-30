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NKÚ ztratí nárok na policejní ochranu, nově ji má dostat Česká národní banka

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  12:59
Nové sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu na Ortenově náměstí v Holešovicích....

Nové sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu na Ortenově náměstí v Holešovicích. Před vstupem do budovy se nachází skupina soch ve tvaru písmen. Z jedné strany odkazují zkratkou NKÚ právě na kontrolní úřad, z další však člověk může přečíst KPS odkazující na Kancelář poslanecké sněmovny, která se v nových kancelářích také nachází. | foto: Radek Vebr, MAFRA

Hostem pořadu Rozstřel je Miloslav Kala, prezident NKÚ.
Ministr vnitra Lubomír Metnar přichází na dnešní jednání vlády, kde se...
Hostem pořadu Rozstřel je Miloslav Kala, prezident NKÚ.
Budova Tokovo, kde nyní sídlí NKÚ.
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Úřad vlády ve čtvrtek zveřejnil pondělní usnesení kabinetu, podle kterého Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) od příštího roku přijde o policejní ochrannou službu. Úřad s tím nesouhlasí. O návrhu ministerstva vnitra informoval ve středu server Seznam Zprávy. Nově by policie měla podle usnesení zajišťovat bezpečnost sídla České národní banky.

Vláda v pondělí informovala, že v bodě 28 pozměnila předchozí usnesení, která vyjmenovávají instituce s nárokem na policejní ochrannou službu ve svých sídlech. V roce 2008 mezi ně kabinet Mirka Topolánka zařadil sídelní objekty prezidenta, Parlamentu, Ústavního soudu, ministerstev zahraničí a vnitra, úřadu vlády, Nejvyššího kontrolního úřadu, Bezpečnostní informační služby v Praze, sídla Národního bezpečnostního úřadu, Úřadu pro zahraniční styky a informace a sídelní objekty Policejního prezidia ČR.

Policejní ochranu čerpají i některé objekty mezinárodního letiště v pražské Ruzyni. V roce 2017 seznam vláda rozšířila o sídla Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, současně tehdy povolila navýšení financí na 12 policejních míst.

Vláda chce NKÚ zrušit ochranku. Útok na nezávislou instituci, reaguje šéf úřadu

Prezident úřadu Miloslav Kala Seznam Zprávám řekl, že o plánu na zrušení policejní ochrany jeho úřad nikdo neinformoval a dozvěděl se o něm z elektronického systému vládních dokumentů. „Já to považuju za útok na nezávislou instituci. A za další pokus o její vyhladovění, aby se méně věnovala kontrolám,“ uvedl Kala.

NKÚ v tiskové zprávě uvedl, že pracuje s dokumenty v různých stupních utajení. Poukázal i na to, že jeho budovu využívají také Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny ČR, které uchovávají historické fondy. Nahrazení policejní ochrany soukromou bezpečnostní službou proto považuje za rizikové, uvedla mluvčí NKÚ Hana Kadečková. Úřad chce proto začít jednat s vládou o tom, aby své rozhodnutí přehodnotila.

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NKÚ má vlastní moderní zabezpečení, tvrdí Metnar

„Návrh nevychází z politického rozhodnutí, ale z bezpečnostní analýzy Policie ČR a z aktuálního vyhodnocení ochrany státních objektů,“ uvedl Metnar. „Bezpečnostní kapacity musí být nasazovány tam, kde jsou podle odborného posouzení nejvíce potřeba. Policie vyhodnotila, že sídlo NKÚ vykazuje dlouhodobě nejnižší riziko a zároveň disponuje vlastním moderním zabezpečením,“ doplnil ministr.

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislá ústavní instituce a jeho posláním je kontrolovat nakládání s majetkem a penězi státu včetně hospodaření státního rozpočtu. Vyjadřuje se i k plnění státního rozpočtu. Sídlí v pražských Holešovicích.

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Seznam Zprávy uvedly, že NKÚ musel už v minulosti podle požadavků vlády šetřit a snížit počet zaměstnanců. „Je to pořád stejný tlak na nesmyslné úspory. A na druhou stranu se po nás chce, abychom nově kontrolovali například Českou televizi nebo Český rozhlas,“ řekl Kala webu. Podle serveru má prezident úřadu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) dlouhodobě napjaté vztahy.

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