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Nejvíc se naučíme dialogem, říká oceněná učitelka. Vede děti ke kritickému myšlení

Markéta Lankašová
  14:00
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Jana Růžičková v hodinách pracuje nejen s historickými fakty, ale učí i konzervatoristy debatovat. | foto: Alice Hrubá

Celý den je obklopená hudbou, ale přímo v jejích hodinách tóny neznějí. Jana Růžičková vyučuje na brněnské konzervatoři dějiny umění. Přesto si ani při její výuce hlasivky studentů neodpočinou. Často mluví více než kantorka. Letos se umístila v desítce nejinspirativnějších učitelů Česka v soutěži Global Teacher Prize.

„Když o tématu mluvíte, zapamatujete si toho mnohem více. Navíc to mladé lidi více připravuje na život. Učí se, jak přijímat odlišné názory a vést diskusi, v níž si lidé opravdu naslouchají,“ říká Růžičková.

Věnujete se umění aktivně?
K hudbě mám blízko odmalička, ale rozhodně nejsem žádný virtuos jako mí studenti. I když se hudbě nevěnuji profesionálně, uklidňuje mě a dokáže mě lépe naladit.

Je důležité odargumentovat si svůj postoj tak, aby nás ten druhý pochopil. Ale nebojovat o něj. Stejně důležité je umět vyslechnout si i protinázor a přemýšlet nad ním. Pak se rozvíjí inspirativní diskuse.

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Nejvíc se naučíme dialogem, říká oceněná učitelka. Vede děti ke kritickému myšlení

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Jana Růžičková v hodinách pracuje nejen s historickými fakty, ale učí i...

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