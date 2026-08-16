„Když o tématu mluvíte, zapamatujete si toho mnohem více. Navíc to mladé lidi více připravuje na život. Učí se, jak přijímat odlišné názory a vést diskusi, v níž si lidé opravdu naslouchají,“ říká Růžičková.
Věnujete se umění aktivně?
K hudbě mám blízko odmalička, ale rozhodně nejsem žádný virtuos jako mí studenti. I když se hudbě nevěnuji profesionálně, uklidňuje mě a dokáže mě lépe naladit.
Je důležité odargumentovat si svůj postoj tak, aby nás ten druhý pochopil. Ale nebojovat o něj. Stejně důležité je umět vyslechnout si i protinázor a přemýšlet nad ním. Pak se rozvíjí inspirativní diskuse.