Před 25 lety sevřela Česko největší chřipková epidemie. Zemřely tisíce lidí

Rodina kvůli chřipce týden nejedla MF DNES během epidemie přinesla příběh rodiny, která kvůli chřipce týden nejedla, neuklízela ani nevycházela z domu.

Už skoro týden se v ostravském bytě manželů Rončkových kupí špinavé nádobí a prádlo i hračky dvouleté dcery Zuzanky. Uklízet nemá kdo, protože oba rodiče i dítě postupně přepadla chřipka. Manželé se zvolna pohybují bytem ve zmačkaných županech. „Ve čtvrtek jsem ulehla já a v sobotu manžel. Oba jsme ještě stihli zajít k lékaři a Zuzku jsme odvezli k prarodičům, aby od nás chřipku nedostala. Jenomže už bylo pozdě, a když nám ji v neděli přivezli, měla čtyřicetistupňovou horečku,“ řekla Jarmila Rončková.

Malé Zuzce, která dosud nebývala vůbec nemocná, zabral rychle dětský paralen, horečka jí klesla a chtěla si hrát. „Měla smůlu, protože my jsme na to většinou neměli sílu. Leželi jsme v posteli a prosili ji, ať nás nechá odpočívat,“ říká Jarmila Rončková. Její manžel má nyní strach, aby neměl problémy v zaměstnání. „Požádal jsem tchána, aby v práci vyřídil, že jsem nemocný. Ještě jsem tam nemohl odnést potvrzení o nemocenské, mám stále horečky. Odnesu ho, až půjdu k lékaři na kontrolu,“ uvedl. Manžele trápí i to, že kvůli nemocenské dostanou příští měsíc málo peněz a budou se muset uskrovnit. „Kromě toho jsou za necelé dva týdny Vánoce a my jsme o nich zatím neměli ani příležitost přemýšlet. Zatím nemáme ani představu, kdy koupíme kapra, stromeček a dárky,“ uvedla Jarmila. Rončkovi už jsou po týdnu nemoci zesláblí a vyhladovělí. „Nikdo nemá sílu vařit, takže skoro vůbec nejíme,“ stěžuje si matka. V sobotu snědli u Rončků jen suchou veku a v neděli dětskou polévku. „Včera jsme se přinutili uvařit šest zmrazených ovocných knedlíků a dnes jsme si namazali chleba s máslem,“ přiznává Jarmila. I kdyby však manželé našli sílu vařit, neměli by z čeho, protože zásoby rychle došly a rodině nemá kdo nakoupit. „Teprve včera jsem se odhodlala, že zajdu do obchodu. Když jsem se dopotácela z nejbližší prodejny zpátky, lehla jsem do postele a hodinu jsem spala,“ uvedla. Oba manželé se nudí, protože je bolí oči a hlava a nevydrží se dlouho dívat na televizi ani číst knížky. „Dcera si s námi chce hrát, ale žádný z nás to dlouho nevydrží. Prostě hrůza. Něco takového jsme nikdy nezažili a snad už ani nezažijeme,“ dodala Jarmila. Rončkovi se už nemohou dočkat, až se jim trochu uleví a budou moci vyjít z domu a promluvit s jinými lidmi. Zatím jsou uvěznění doma, cítí se unavení a opuštění.