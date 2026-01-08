Proč se nadstandardně chovat k Ukrajině? Nejsme spojenci, odmítl Okamura Macinku

Předseda Sněmovny Tomio Okamura odmítl, že by Česko bylo spojencem Ukrajiny. Takto znějící vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky, který Ukrajince za české spojence označil, považuje jen za jeho názor, který nemá oporu v programovém prohlášení vlády. Okamura se tak vyjádřil ve čtvrtek v pořadu Interview ČT24. V témže, ve kterém hovořil ve středu Macinka.
„Tak necháte mi slovíčka nebo čtyři aspoň teda, když ne jednu větu?" reagoval Okamura na Kroužkovou, která mu vstupovala do řeči s požadavkem, aby jí přímo odpověděl na otázky. (8. ledna 2026)

Předseda Sněmovny Tomio Okamura hovořil v pořadu Interview ČT24. (8. ledna 2026)
„V programovém prohlášení vlády není ani slovo o tom, že je Ukrajina spojenecká země. Já pouze dodržuji programové prohlášení naší vlády,“ reagoval Okamura na dotaz moderátorky Barbory Kroužkové, aby okomentoval vyjádření Macinky.

Ten mimo jiné řekl, že „určitě jsme spojenci Ukrajiny, umírají tam lidé, a proto je potřeba Ukrajincům a Ukrajině jako takové zemi věnovat daleko více prostoru, daleko více pomoci a podpory“.

„Je to názor pana předsedy Motoristů a ministra zahraničí Macinky. My v programovém prohlášení nic takového zmíněno nemáme a já budu přesně dodržovat programové prohlášení. Nevidím důvod, proč bychom se měli nadstandardně chovat k Ukrajině,“ reagoval Okamura.

Muniční iniciativa sice pokračuje, ale už není česká, pochvaluje si Okamura

Okamura však zároveň popřel, že by kvůli tomu vznikal nesoulad ve vládní koalici. A to i přesto, že jak premiér Andrej Babiš, tak Macinka potvrdili, že Česko bude pokračovat v koordinaci muniční iniciativy, kterou SPD odmítá. „Nevidím tam rozpor. My jako SPD prosazujeme ukončení posílání jakýchkoliv peněz na Ukrajinu, prosadili jsme, aby na Ukrajinu Česká republika neposílala vojáky. Vzhledem k naší pozici ve vládě to považuji za úspěch,“ uvedl Okamura, jehož SPD má v koalici 15 ze 108 poslanců.

Okamura se také v pořadu vyjádřil ke slovům Radima Fialy, který v neděli prohlásil, že je Ukrajina nejzkorumpovanější země na světě a že v Rusku nikdo nemá zlatý záchod. Fiala reagoval na zprávy o tom, že osobní přítel Volodomyra Zelenského Timur Mindič měl vymyslet úplatkářský systém, díky kterému zbohatl a doma měl mít právě i zmíněnou toaletu vyrobenou z masivního zlata.

Nepřijatelné, ostuda Česka. Opozice chce pád Okamury, ohradil se i Pavel

Moderátorka upozornila, že v globálním měřítku korupce neziskové organizace Transparency International je Ukrajina na 105. místě a Rusko však až na 122. To Okamura uznal. Na rozdíl od Ukrajiny však Rusko podle něho nepřijímá peníze od českých daňových poplatníků.

Leyenová určitě neví, kdo jsem

Rozhovor se stočil také ke vztahům České republiky k Evropské komisi. Okamura bagatelizoval, jak by mohl Brusel reagoval na jeho novoroční projev, který byl k EU a Ukrajině ostře kritický.

„Vláda zastupuje lidi, které nezajímají výlety pomatené (aktivistky) Grety (Thunbergové) ani stejně nepříčetné Ursuly von der Leyen,“ řekl na Nový rok mimo jiné Okamura.

„Leyenová určitě neví kdo jsem, jak by to mohla vědět? Nejsem žádný narcis, s paní předsedkyní Evropské komise jsem se nikdy nesetkal, tak jak bychom se mohli znát,“ reagoval ve čtvrtek v Interview ČT24 Okamura.

Omlouvám se za Okamuru, píše učitel v petici. Podepsalo ji 30 tisíc lidí

Podle předsedy Poslanecké sněmovny na jeho novoroční projev reagovala kriticky pouze opozice, jinak má prý jen samé pozitivní reakce.

Proti jeho projevu se však postavil také ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč či občané, kteří sepsali petici, ve které se omlouvají Zvaryčovi za Okamurova slova. Podepsalo ji již více jak 80 tisíc lidí.

Babiš poté na otázku novinářů opáčil, že na tento výrok nebude reagovat, protože, jak usoudil, Leyenová stejně Okamuru nezná.

Vstoupit do diskuse (385 příspěvků)

