Vražda jednatřicetiletého pravicového aktivisty Charlieho Kirka otřásla americkou politikou a předčasně ukončila kariéru muže, jenž pomohl definovat mládežnické křídlo hnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten Kirkovi přisuzuje zásluhu za to, že pro něj během loňských prezidentských voleb zmobilizoval hlasy mladých.
Policistům se podařilo zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že vstoupili na jeho soukromý pozemek bez povolení. S policisty se řidič hádal více jak čtvrt hodiny a nakonec s nimi odjel na služebnu až po přímluvě vlastního syna. Záznam svého zadržení zveřejnil.
Náročné přistání měl na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých šrámů na trupu. Cestující jsou v pořádku, škoda na přistávací dráze nevznikla. Komplikovaný manévr zachytila kamera.
Na území Polska bylo zatím nalezeno dvanáct dronů a části jedné rakety blíže neurčeného původu, uvedlo ministerstvo vnitra. Trosky jednoho z dronů poškodily rodinný dům a automobil v obci Wyryki, nikdo ale neutrpěl zranění. Polské ozbrojené síly v noci na středu sestřelily ruské bezpilotní letouny, které narušily vzdušný prostor země.
Na první poprázdninové a zároveň zřejmě poslední řádné schůzi před říjnovými volbami se sešli poslanci. K řečnickému pultu se vydal šéf hnutí ANO Andrej Babiš, ale předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 mu odmítla udělit slovo, jiní se podle ní přihlásili dřív písemně. „Opusťte řečniště, ať může vystoupit pan předseda Benda,“ vyzvala Babiše. Pohrozila, že ho nechá vyvést.