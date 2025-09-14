VIDEA TÝDNE: Atentát na Kirka, tvrdé přistání a ruské drony nad Polskem

  12:41
Americkou politickou scénou otřásla vražda pravicového kativisty Charileho Kirka. Řidič tajemné formule, která se proháněla po českých dálnicích je konečně dopaden. Stěžuje si ale na postup policie. Letoun na cestě z Londýna při přistání v Praze utrpěl několik hlubokých šrámů na trupu, když škrtl o ranvej. Polský vzdušný prostor narušily ruské drony, ozbrojené síly je sestřelily. Na poslední schůzi Sněmovny kárala Pekarová Babiše a poslanec Benda se s ním přetahoval o mikrofon.
Airbus drhnul ocasem o ranvej | foto: iDNES.tv

Vražda jednatřicetiletého pravicového aktivisty Charlieho Kirka otřásla americkou politikou a předčasně ukončila kariéru muže, jenž pomohl definovat mládežnické křídlo hnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten Kirkovi přisuzuje zásluhu za to, že pro něj během loňských prezidentských voleb zmobilizoval hlasy mladých.

Policistům se podařilo zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že vstoupili na jeho soukromý pozemek bez povolení. S policisty se řidič hádal více jak čtvrt hodiny a nakonec s nimi odjel na služebnu až po přímluvě vlastního syna. Záznam svého zadržení zveřejnil.

Náročné přistání měl na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých šrámů na trupu. Cestující jsou v pořádku, škoda na přistávací dráze nevznikla. Komplikovaný manévr zachytila kamera.

Na území Polska bylo zatím nalezeno dvanáct dronů a části jedné rakety blíže neurčeného původu, uvedlo ministerstvo vnitra. Trosky jednoho z dronů poškodily rodinný dům a automobil v obci Wyryki, nikdo ale neutrpěl zranění. Polské ozbrojené síly v noci na středu sestřelily ruské bezpilotní letouny, které narušily vzdušný prostor země.

Na první poprázdninové a zároveň zřejmě poslední řádné schůzi před říjnovými volbami se sešli poslanci. K řečnickému pultu se vydal šéf hnutí ANO Andrej Babiš, ale předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 mu odmítla udělit slovo, jiní se podle ní přihlásili dřív písemně. „Opusťte řečniště, ať může vystoupit pan předseda Benda,“ vyzvala Babiše. Pohrozila, že ho nechá vyvést.

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Rusové na cvičení s Bělorusy úspěšně otestovali hypersonickou raketu Cirkon

Rusko při společném vojenském cvičení s Běloruskem, jehož se účastní na 30 000 vojáků, otestovalo hypersonickou střelu Cirkon (Zirkon). Podle Moskvy je vyslalo na cíl v Barentsově moři.

14. září 2025  12:49

Tři české vrtulníky dorazí do Polska v řádu hodin, oznámila Černochová

Vrtulníková jednotka pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š dorazí do Polska v řádu hodin, oznámila v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Dále...

14. září 2025  12:23,  aktualizováno  12:41

V Krči zasahují policisté i vyjednavač. Muž před nimi utekl na střechu

Pražští policisté vyjížděli v neděli okolo poledne do pražské Krče. Oznamovatel jim ohlásil, že ublížil jiné osobě. V bytě ale policisté zraněného ani zbraň nenašli, jeden muž před nimi utekl na...

14. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:40

Rusko dále provokuje. Zůstáváme ve střehu, prohlásil Lipavský

Rusko dále provokuje, spojenci v Severoatlantické alianci (NATO) zůstávají ve střehu, Česko podporuje další protiruské sankce. Na síti X to uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský poté, co v sobotu...

14. září 2025  10:43,  aktualizováno  12:10

VIDEO: U Hodonína se objevilo slabší tornádo. Škody však napáchal hlavně déšť

U Hodonína se v sobotu večer vyskytlo patrně slabší tornádo, informoval na svém účtu na síti X Český hydrometeorologický ústav. Zřejmě však nenapáchalo žádné škody. Mluvčí jihomoravských hasičů Filip...

14. září 2025  11:16,  aktualizováno  12:05

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: ANO odmítne vládu se subjekty proti EU a NATO

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

13. září 2025  18:33,  aktualizováno  14.9 11:51

Povládnou bolševici a proruská SPD, hrozí Výborný. Klidněte emoce, řekl Havlíček

Do říjnových voleb zbývají tři týdny. Jak by mohla vypadat nová vláda? Podle ministra zemědělství Marka Výborného existuje i varianta, že by ANO vládlo spolu s SPD a hnutím Stačilo!, které označil za...

14. září 2025  11:51

Při protestech v Nepálu zemřelo 72 lidí. Nová premiérka slibuje změny

Při demonstracích proti korupci a zákazu sociálních sítí zemřelo tento týden podle aktualizovaných údajů nepálské vlády 72 lidí, zraněných v nemocnici je 191. Proti demonstracím zasáhla policie,...

14. září 2025  11:47

Volby by vyhrálo ANO, Piráti dohnali Starosty, SPD je třetí

Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,3 % hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 20,2 %. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, Piráti,...

14. září 2025  11:13

Německo se připravuje na válku. Reviduje národní zásoby raviol

Německo se obává válečnického Ruska, a proto modernizuje svou armádu, nakupuje zbraně a nabírá vojáky. Uvažuje také o nových strategických zásobách konzervovaných potravin. Tváří v tvář ruské agresi...

14. září 2025

Po osazování nosníků se na D11 u Jiren otevřel jeden pruh směrem na Prahu

Dálnice D11 u Jiren poblíž Prahy je od 10:30 průjezdná jedním jízdním pruhem na Prahu, v opačném směru by se mohla otevřít o hodinu později, řekl Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Důvodem...

14. září 2025  10:03,  aktualizováno  10:32

