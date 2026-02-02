Stanislav Přibyl se narodil se v roce 1971 v Praze. Do úřadu pražského arcibiskupa nastupí v 55 let. Mladším primasem českým byl naposledy Pavel Huyn, který stál v čele arcidiecéze za první světové války.
Po základní škole Přibyl studoval zeměměřickou průmyslovku v pražských Hrdlořezích, pak vstoupil do kongregace redeptoristů. Od roku 1991 studoval teologii na Karlově univerzitě a v roce 1995 složil věčné sliby v kongregaci redemptoristů. Dne 22. června 1996 byl vysvěcen na kněze v katedrále sv. Víta pražským arcibiskupem Miroslavem Vlkem.
|
Pojem ateista? Jen klišé, říká biskup. Jeho jmenování začalo přes WhatsApp
Přibyl zastával v církvi řadu funkcí, od srpna 1999 do prosince 2008 byl farářem na nejvýznamnějším poutním místě v Čechách, na Svaté Hoře u Příbrami, od roku 2002 byl v čele redeptoristů, od roku 2004 vedl arcidiecézní charitu, tento post zastával do konce roku 2008.
Od ledna 2009 do června 2016 byl generálním vikářem litoměřické diecéze, v roce 2014 získal na v Praze doktorát teologie. Od roku 2016 byl generálním sekretářem České biskupské konference.
Redeptoristé
Katolická řeholní kongregace, která si klade za poslání následovat Ježíše Krista, hlásat Boží slovo a žít podle evangelia v chudobě, čistotě a poslušnosti.
Působí v 78 zemích světa. Do Čech přišli v roce 1855. Mezi aktivity redemptoristů patří také péče o poutní místa, v Česku například Svatá hora u Příbrami.
Z českých zemí pochází dva jejich svatí, Klement Maria Hofbauer (1751-1820) patron Vídně a Varšavy a Jan Nepomuk Neumann (1811-1880), rodák z Prachatic byl biskupem ve Filadelfii a druhým svatým Ameriky.
Na konci roku 2023 ho papež František jmenoval dvacátým prvním biskupem litoměřické diecéze. V době jmenování byl nejmladším sídelním biskupem.
„Biskup je podle tradice katolické církve nástupcem apoštolů. Má tedy velkou zodpovědnost za své ovečky, pro které musí být dobrým pastýřem. Tuto funkci rozhodně neberu jako kariérní postup, i když se to ze světského pohledu tak někomu může zdát. Je to určitě poslání, je to i dar od Pána Boha, ale je to především služba,“ uvedl tehdy v rozhovoru pro MF DNES.
Za své hlavní témata vždy považoval boj s předsudky o církvi a lepší komunikace s veřejností.
„Část lidí si i myslí, že církev je temná – to v nich pěstovala totalita, doba, kdy se o církvi nemohlo mluvit. Toto musíme vyvracet,“ uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.