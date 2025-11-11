Lidé za nejlepšího prezidenta po roce 1989 považují Havla. Pavel předstihl Klause

  11:02
Za nejlepšího prezidenta po roce 1989 Češi označili posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla. Současného prezidenta Petra Pavla hodnotí pozitivně zejména díky jeho vystupování na veřejnosti. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM/MARK, která zveřejnila data ohledně hodnocení všech prezidentů, kteří od roku 1989 zasedli na Pražském hradě.

Madeleine Albright s Václavem Havlem v roce 1997 | foto: Profimedia.cz

V průzkumu lidé hodnotili veřejné vystupování, zájem o problémy občanů nebo využívání pravomocí. Za nejlepšího porevolučního prezidenta stále vnímají Václava Havla. Jako druhý je nově hodnocen současný prezident Petr Pavel, který předstihl třetího Václava Klause. Poslední čtvrtou příčku zaujímá Miloš Zeman.

Pavla veřejnost pozitivně hodnotí za způsob vystupování na veřejnosti či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí. Prostor pro zlepšení je podle průzkumu stále u řešení sporů na tuzemské politické scéně.

Klaus předčil Pavla. Průzkum zjišťoval, kdo byl podle Čechů nejlepším prezidentem

O něco hůře je současný prezident hodnocen také v neuspokojivém zájmu o konkrétní problémy občanů. Průzkum také zjišťoval, jak si vede Pavel ve srovnání s předchozími prezidenty Zemanem, Klausem a Havlem.

„Detailnější datová analýza ukázala, že například ti, kteří považují za nejlepšího prezidenta Petra Pavla, požadují od prezidenta slušnost/čestnost a poctivost, reprezentativní vystupování a prozápadní směřování ČR. V čase je také menší požadavek na to, aby prezident disponoval přímo politickou zkušeností,“ uvedl k výsledkům Jan Burianec z agentury STEM/MARK.

Veřejnost má právo vědět, jak Babiš vyřeší střet zájmů, trvá na svém Pavel

„Ti, kdo považují za nejlepšího bývalého prezidenta Miloše Zemana, jsou naopak výrazněji pro vlastence, který hájí zájmy běžných lidí, prezidenta muže a starší osobu s politickou zkušeností. Zde se jedná hlavně o voliče Andreje Babiše z druhého kola poslední prezidentské volby,“ doplnil Burianec.

Výzkumu se uskutečnil prostřednictvím online dotazování od 14. října do 27. října 2025. Zúčastnilo se ho 1008 lidí ve věku 18 a více let. Vzorek respondentů je reprezentativní podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu.

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Nová koalice jednala o rozpočtu. Havlíček vyzval Fialovu vládu, ať ho předloží

Zástupci stran ANO, SPD a Motoristů pokračují v koaličním jednání o státním...

Poslanci se podruhé po volbách do Sněmovny sejdou na jednání Sněmovny. Rozdělí se do výborů. Před schůzí jednala nová koalice ANO, SPD a Motoristů o rozpočtu na příští rok. První místopředseda ANO...

11. listopadu 2025  6:10,  aktualizováno 

V Bruselu začali budovat zpravodajskou službu pod vedením von der Leyenové

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025)

Evropská komise začala pod vedením předsedkyně Ursuly von der Leyenové zřizovat nový zpravodajský orgán ve snaze zlepšit využívání informací shromažďovaných národními špionážními agenturami. Úřad,...

11. listopadu 2025  10:56

V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahuje policie

V sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na pražském Kačerově zasahují...

V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahuje policie, uvedl mluvčí Jan Rýdl. Policisté si měli vyžádat dokumantaci z jedné z krajských správ ŘSD. Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej...

11. listopadu 2025  9:18,  aktualizováno  10:54

Vyloučení přísedícího a přezdívka Slepičák. V Dozimetru vypovídá klíčový svědek

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

Bývalý ekonomický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín pokračuje ve své výpovědi před soudem v kauze Dozimetr. Během úterního jednání soudce Jakub Kriebel přehrává...

11. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  10:51

Na D1 v Brně havaroval kamion, kolona před křížením s D2 má několik kilometrů

ilustrační snímek

Dálnici D1 ochromila v úterý dopoledne nehoda kamionu na 196. kilometru ve směru na Ostravu. Stala se těsně před křížením s D2 v Brně, důsledkem je několikakilometrová kolona. Krátce po nehodě byl...

11. listopadu 2025  10:36,  aktualizováno  10:50

Trumpův úder na Venezuelu by zničil Rusko, bylo by bez peněz, píší v Británii

Největší americká letadlová loď USS Gerald R. Ford míří k venezuelským břehům....

Možný americký úder na Venezuelu by způsobil rozbití ropných trhů a měl by velké důsledky pro Rusko i Saúdskou Arábii. Tvrdí to britský portál The Telegraph, podle něhož by levná venezuelská ropa...

11. listopadu 2025  10:35

Síla přírody v křehkém materiálu. Pauzerova výstava Biosphaera na Kampě nabízí ojedinělý pohled

Výstava Biosphaera od umělce Karla Pauzera v Konírně Musea Kampa.

Díla sochaře Karla Pauzera, známého především pro motivy flóry a fauny, jsou od minulé soboty vystavena v sále Konírna v Museum Kampa. Nová expozice s názvem Biosphaera ukazuje groteskní i...

11. listopadu 2025  10:30

Policie uzavřela případ vraždy Ukrajinky v Jaroměři, podezřelý se přiznal

Ilustrační snímek

Kriminalisté po osmi měsících uzavřeli vyšetřování březnové vraždy ženy, jejíž tělo se našlo v řece Metuji v Jaroměři. K činu se přiznal zadržený devětadvacetiletý muž. Policie podá návrh na jeho...

11. listopadu 2025  10:07,  aktualizováno  10:23

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

11. listopadu 2025  10:14

Bývalý policista čelí obvinění, že pomáhal matce oběti z fakulty se sebevraždou

Lenka Šimůnková

Kriminalisté obvinili bývalého policistu z podílu na sebevraždě ženy, jejíž dcera zemřela při útoku střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze v prosinci 2023. Muži v případě...

11. listopadu 2025  10:13

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Série nehod v husté mlze na D35. Bouraly i náklaďáky, jeden řidič zemřel

Při hromadné nehodě na D35 u Křelova na Olomoucku zemřel v úterý ráno řidič dodávky, další dva lidé utrpěli lehké zranění. V husté mlze se na dálnici vedoucí z Mohelnice do Olomouce staly během...

11. listopadu 2025  6:35,  aktualizováno 

Nahou seznamku už vidělo téměř tři čtvrtě milionu diváků, láká mladé a vzdělané

První díl pořadu Naked Attraction Česko a Slovensko (8. října 2025)

Ačkoli stanice Óčko vysílá zahraniční epizody Naked Attraction již pět let, teprve lokální adaptace vyvolala skutečný zájem diváků. Česko-slovenská verze pořadu Naked Attraction přilákala čtrnáctkrát...

11. listopadu 2025

