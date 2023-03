Objednavatelka vraždy i zloděj století. Na seznamu nejhledanějších jsou i Češi

Hledaní Češi: Eva Zámečníková – 41 let, objednávka vraždy manžela Martin Doksanský – 52 let, zpronevěra a daňové úniky Radoš Nenutil – 61 let, podvody a majetková trestná činnost Martin Čech – 64 let, zneužívání a podvody Karel Šroubek – 42 let, vražda a pašování drog Petr Půca – 53 let, úvěrové podvody a podvody s kreditními kartami Barbora Černá – 50 let, pojistné podvody Josef Šín – 67 let, pašování zvířat Luděk Hovorka - 62 let, pašování ohrožených zvířat Tomáš Mieszek - 48 let, znásilnění František Procházka - 48 let, krádež půl miliardy korun František Hudec - 72 let, dvojnásobná vražda Zdroj: Interpol