Umožněte Vystrčilovi cestu na Tchaj-wan vládním speciálem, vyzvala TOP 09 vládu

Vláda totiž pro Vystrčilovu cestu neschválila letadlo, a ten tak může letět pouze komerční linkou.
Premiér Andrej Babiš nesouhlas zdůvodnil odlišnou vládní zahraniční politikou ve vztahu k Číně. Babiš navíc uvedl, že politici jako Vystrčil zničili českým firmám podnikání v Číně.
„Pan předseda Senátu teď předložil požadavek na armádní letadlo, o tom rozhoduje vláda. Letí, chtěl letět na Tchaj-wan. A my jsme rozhodli, že to letadlo neschválíme, protože tím pádem bychom tomu dali vládní punc, a to my nechceme,“ uvedl premiér na setkání k devátému výročí internetové televize XTV Luboše Xavera Veselého, který je členem Rady České televize.
Vláda zatrhla Vystrčilovi letoun na Tchaj-wan. Ať cestuje linkou, řekl Babiš
„Miloš Vystrčil a Markéta Pekarová Adamová vždy dělali politiku, která je pragmatická, ale zároveň hodnotově ukotvená. Tchaj-wan je vyspělá demokratická země a zároveň čipová velmoc. Zákazy cest na Tchaj-wan jsou hospodářskou škodou,“ řekl Havel a připomněl bývalou předsedkyni Sněmovny, která stejně jako Vystrčil v minulém volebním období na ostrov vycestovala.
Čína Tchaj-wan neuznává a považuje ho za svou součást, tedy za vzbouřenou provincii, kterou si nárokuje.
„Prosím, přehodnoťte tento škodlivý záměr,“ vyzval vládu Havel.
Neposkytnutí letadla Vystrčilovi kritizují i špičky ODS
Kriticky na rozhodnutí vlády neschválit letadlo pro Vystrčila reagovali politici ve Sněmovně podle počtu poslanců nejsilnější strany ODS.
„Slabý Babiš právě prorazil další dno. Už nemáme jen centrálně plánovanou cenu benzínu a nafty, ale přímo z premiérské kanceláře se regulují i cesty nejvyšších ústavních činitelů do zahraničí,“ napsal na sociální síti X předseda ODS Martin Kupka.
„To, že je premiér geopolitický chaot, už víme, ale zakázat letadlo pro výpravu do státu, kam směřují významné české investice a spolupráce, často i za účasti podnikatelských delegací? Tomu se říká omezenost,“ dodal.
Vládu za její rozhodnutí nedat Vystrčilo letadlo pro cestu na Tchaj-wan kritizoval i bývalý premiér za ODS Petr Fiala. „Nejen ministr Macinka, ale už i premiér ukazuje trapnou malost v chování k nejvyšším ústavním činitelům, kteří nejsou z vládní koalice,“ napsal Fiala na sociální síť X.