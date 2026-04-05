Kolik klientů aktuálně ve vašem sanatoriu řeší závislost na kratomu? Pozorujete v posledních měsících nějaký znatelný „boom“ nebo nárůst počtu lidí, kteří u vás hledají pomoc?
Letos si u nás řeklo o pomoc s překonáním závislosti na kratomu jedenáct lidí. Sedm dospívajících a čtyři dospělí ve věku 30 až 50 let. Počet závislých na kratomu se strmě zvedl od poloviny loňského roku. Denně zaznamenávám tři až čtyři telefonáty rodičů, kteří najdou u školáků či středoškoláků kratom a potřebují pomoc. Navíc je kratom čím dál více rozšířený mezi manažery, podnikateli s vysokou zodpovědností. Nyní se dva rozhodují k pobytové léčbě.
Pokud rodina zjistí, že má jejich dítě u sebe kratom, nedoporučovala bych nechat to být. Je třeba s dítětem mluvit o tom, proč to dělá.