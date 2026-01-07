Nejedná se o vládu prezidenta, řekl Macinka. Motoristé dál trvají na Turkovi

Josef Kopecký
  18:43aktualizováno  19:29
Motoristé sobě se nechtějí smířit s tím, že prezident Petr Pavel po novoročním obědě s premiérem Andrejem Babišem znovu odmítl jmenovat ministrem životního prostředí Filipa Turka. „Filip Turek kandidátem Motoristů do vlády zůstává,“ řekl Macinka v Interview ČT 24. „Nejedná se o vládu prezidenta republiky,“ uvedl předseda Motoristů a ministr zahraničí.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) před zasedáním vlády, na které se mimo jiné bude projednávat návrh programového prohlášení vlády a návrhy novel zákonů o silničním provozu a o podpoře bydlení.. (5. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Složil při inauguraci slib, že bude zachovávat Ústavu a zákony,“ řekl Macinka o prezidentovi Pavlovi. „Prezident jmenuje podle svého uvážení pouze premiéra,“ řekl v rozhovoru pro ČT 24 předseda Motoristů.

Stále ale platí, že nechce jít cestou kompetenční žaloby na hlavu státu, kterou by musel podat premiér Andrej Babiš. „Ústavnost vykládá Ústavní soud, ale my do toho nechceme pouštět další instituci,“ řekl.

„I když jsem se ho snažil hodinu přesvědčit, prezident ho jmenovat odmítl,“ řekl Babiš na Hradě po setkání s s prezidentem Pavlem, kterému přinesl návrh, aby jmenoval Turka ministrem.

Prezidenta jsem hodinu přesvědčoval, aby Turka jmenoval, řekl Babiš. Neuspěl

„Mrzí mě to, myslím, že mohl dostat šanci,“ řekl premiér po novoročním obědě, k němuž měli s prezidentem grilovaného candáta.

„Prezidentova pozice ke jmenování Filipa Turka členem vlády se nemění a zašle předsedovi vlády písemnou odpověď,“ uvedl po novoročním obědě v tiskové zprávě ředitel odboru komunikace Hradu Vít Kolář.

Motoristy tím prezident rozladil. „V návaznosti na dnešní postoj prezidenta republiky ve věci nominace Filipa Turka na ministra životního prostředí bylo na dnešek v 19:30 svoláno mimořádné jednání poslaneckého klubu Motoristů,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Motoristů Barbora Šťastná.

„Nebudeme hledat žádného dalšího kandidáta,“ řekl Macinka. Bez Turka by podle něj by výsledek voleb byl jiný a nevznikla by tak ani vláda ANO, SPD a Motoristů, tvrdí Macinka.

Turek napsal, že chce, aby fungovala parlamentní demokracie, nikoli prezidentský systém

Poslanec Filip Turek ve videu na svém účtu na Instagramu říká, že poskytne vyjádření k tomu, že prezident Pavel odmítl jeho nominaci, až po setkání s premiérem, když už bude mít Babiš písemné vyjádření z Pražského hradu od prezidenta.

„Být ministrem životního prostředí není můj sen, ale aby Green Deal v této republice ustupoval, neničil průmysl, energetiku, konkurenceschopnost a neomezoval a neochuzoval naše obyvatelstvo. Také aby zde dále fungovala parlamentní demokracie, nikoli prezidentský systém,“ napsal ale také na Instagramu čestný prezident Motoristů.















