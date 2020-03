Poradce Zemana ignoruje karanténu. Nejedlý po čínské cestě šel do restaurace

O jeho návštěvě informovalo Aktuálně.cz. Nejedlého poznali jiní hosté. Údajně seděl u stolu s rusky mluvící ženou a choval se jako běžný host podniku.



Nejedlý však všechno popírá. „Nevím, nepamatuji se na to, že bych v takovém podniku byl,“ řekl.

Podle doporučení epidemiologů by měli všichni, kdo se vrátí z rizikové oblasti, podstoupit dobrovolně čtrnáctidenní karanténu.

Nejedlý se do Číny vypravil spolu s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem a předsedou představenstva fotbalové Slavie Jaroslavem Tvrdíkem. V Číně se setkali s vicepremiérem vlády Chu Čchun-chuem a předali mu darovací listinu týkající se humanitární pomoci.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček po jejich návratu uvedl, že všichni podstoupili test na nákazu koronavirem s negativním výsledkem.

Tvrdík i Mynář jsou v izolaci

Podle expertů to ovšem nemusí znamenat, že se nákaze vyhnuli. Nemoc má až čtrnáctidenní inkubační dobu. Na sociální síti na to upozornil mimo jiné Rastislav Maďar z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví olomoucké univerzity.

Ten Ovčáčkovi vzkázal, že test takto brzy po možné nákaze může být falešně negativní a měl by se z odstupem času zopakovat. „Když jde o ochranu zdraví populace, měla by základní pravidla platit pro každého,“ dodal.

Na to mu Tvrdík odpověděl, že on se těmito doporučeními řídí a v izolaci zůstane až do 12. března, kdy absolvuje další test na přítomnost viru. „Jsem izolován sám, nejsem v kontaktu s nikým jiným, ani s rodinou,“ napsal.

V izolaci je podle Blesk.cz také kancléř Mynář. Potvrdila to jeho manželka, která však nechtěla sdělit žádné bližší podrobnosti.