Spiklenectví bych za tím neviděl, říká Bublan ke schůzkám Nejedlého s Koudelkou

„U zpravodajské služby se nemůžete řídit běžnými postupy. Koná se podle potřeby a momentální situace. Pokud se ke schůzkám ředitel odhodlal, věřím, že musel mít nějaký dobrý důvod. To by měl ale zdůvodnit on sám, jak si to vyžádal premiér Petr Fiala,“ řekl redakci iDNES.cz František Bublan, bývalý ministr vnitra a bývalý ředitel civilní rozvědky.

Dohromady se mělo uskutečnit podle informací Deníku N schůzek mezi bývalým poradcem Martinem Nejedlým a současným šéfem bezpečnostní služby Michalem Koudelkou dohromady šest. A to mezi lety 2019 a 2020. Čeho přesně se schůzky mezi muži týkaly, známo není.

V tom, že ke schůzkám došlo, by bývalý ministr vnitra problém neviděl. „Sám nemohu vědět, co bylo předmětem jednání. Neviděl bych zatím ale nějaké ‚spiklenectví‘, protože víme, jaký mezi nimi byl vztah,“ upozornil Bublan.

Prezident Miloš Zeman totiž práci BIS včetně jejího šéfa Koudelky dlouhodobě kritizoval. Zeman dokonce loni uvedl, že zpravodajci jeho kancelář sledují a odposlouchávají. Bezpečnostní služba měla sledovat právě Martina Nejedlého, aby získávala informace k jeho ruským kontaktům a byznysovým aktivitám. Nejedlý měl dokonce platit bezpečnostní agentury, které se specializují na ochranu proti „štěnicím“, jak informovala MF DNES.

Bývalý ministr Bublan uvádí, že mezi sledováním a schůzkou mohla být souvislost. Schůzky měl podle Deníku N iniciovat sám Nejedlý. „Je možné, že chtěl vysvětlení svého údajného odposlouchávání. BIS nicméně nemá žádnou povinnost něco podobného vysvětlovat. Běžnou praxí bych to určitě nenazval. Že by se každý objekt, který je sledován ze strany BIS, měl se zpravodajci scházet, to se neděje, spíše naopak. Zde si to zřejmě situace vyžádala,“ konstatoval.

Bublan upozorňuje, že i když schůzka může vypadat podezřele, nic nekalého za ní být nemusí. „Rovněž mám zkušenost, že se člověk musí sejít s různými lidmi. Průběh pak záleží na jeho opatrnosti a dodržování kompetencí,“ shrnul.

Premiér Petr Fiala ve středečním rozhovoru pro CNN Prima NEW uvedl, že se šéfa Bezpečnostní informační služby BIS Michala Koudelky na schůzky s Martinem Nejedlým zeptá. Vliv na povýšení Koudelky do hodnosti generála to podle Fialy nebude mít. „Ředitel BIS musí získávat informace... setkávat se s různými lidmi,“ řekl premiér. Dodal, že s činností zpravodajských služeb je spokojen.