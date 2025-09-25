Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek. Postupně se začne oteplovat

Autor:
Přímý přenos   6:55
Čtvrtek bude nejchladnějším dnem celého týdne, předpovídají meteorologové. Pocitovou teplotu navíc na některých místech sníží vítr a převládat bude deštivo. V pátek sice srážek ubude, ale slunce se objeví spíše výjimečně. Ovšem oteplí se. „Častěji se slunce dočkáme o víkendu, kdy už bude přeháněk jen minimum,“ říká meteorolog Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Radek Vebr, MAFRA

Ve čtvrtek bude převážně zataženo, na většině území s deštěm, i trvalejším a ojediněle vydatnějším. Odpoledne a večer od jihozápadu ubývání srážek.

Nejvyšší teploty budou 7 až 12 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C, v Krušných horách kolem 4 °C. Mírný severovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s, zpočátku místy čerstvý 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h), na severovýchodě i kolem 22 m/s (80 km/h). Odpoledne bude vítr slábnout.

V noci na pátek bude převážně zataženo, mlhavo, místy občasný déšť nebo mrholení. Nejnižší teploty klesnou na 10 až 6 °C. Slabý, místy až mírný vítr z východních směrů vítr 2 až 5 m/s.

Silný vítr na severovýchodě Česka láme stromy. Má ještě zesílit, varují předpovědi

V pátek přes den bude převážně zataženo, zpočátku i mlhavo. Místy občasný déšť nebo přeháňky. Později odpoledne a večer postupně ubývání srážek a ojediněle i protrhávání oblačnosti. Nejvyšší teploty 11 až 16 °C. Mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, na Moravě a ve Slezsku vítr většinou slabý.

V sobotu meteorologové očekávají oblačno až polojasno, v noci a ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Ojediněle se objeví slabý déšť nebo mrholení. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C. Slabý, zejména v Čechách přechodně místy mírný vítr z východních směrů 2 až 6 m/s.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

V neděli meteorologové předpovídají většinou polojasno, v noci a ráno se ojediněle vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Ojediněle slabé přeháňky. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, při malé oblačnosti a uklidnění větru až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C. Slabý proměnlivý vítr nebo z východních směrů do 4 m/s.

V pondělí předpokládají polojasno až jasno. V noci a ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 8 až 3 °C a ojediněle přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C. Slabý, během dne místy mírný vítr z východních směrů 2 až 6 m/s.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:

Jasno až polojasno. V noci a ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C, v závěru období místy kolem 2 °C a přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 °C.

Podívejte se i na naše další nekonečné přenosy

Sledovat na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

AI jako parťák strážníků. Ústí rozmístí senzory upozorňující na podezřelé zvuky

Stačí zoufalý výkřik a strážníci v Ústí nad Labem budou během několika sekund vědět, že se něco děje. Město jako první v regionu investuje do moderní technologie, která dokáže ve veřejném prostoru...

25. září 2025  7:04

Dozimetr znovu u soudu. Čeká se dlouhá výpověď exnáměstka Hlubučka

Ve čtvrtek bude opět pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. Tentokrát je na programu výpověď jedné z nejvýraznějších osob celé kauzy Petra Hlubučka (dříve STAN). Bývalý náměstek na pražském...

25. září 2025

Soud opět projedná případ psychiatra Cimického, čelí obžalobě ze znásilnění

Obvodní soud se znovu začne zabývat případem psychiatra Jana Cimického, který je obžalovaný ze čtyř znásilnění a desítek případů vydírání. Předchozí verdikt, který lékaře odsoudil na pět let vězení,...

25. září 2025

Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek. Postupně se začne oteplovat

Přímý přenos

Čtvrtek bude nejchladnějším dnem celého týdne, předpovídají meteorologové. Pocitovou teplotu navíc na některých místech sníží vítr a převládat bude deštivo. V pátek sice srážek ubude, ale slunce se...

25. září 2025  6:55

Rusko je odhodlaný agresor, řekl Pavel na Harvardu. Promluvil i o volbách v Česku

V noci na čtvrtek navštívil český prezident Petr Pavel americkou Harvardovu univerzitu a diskutoval se zhruba 500 studenty. Mimo jiné prohlásil, že cíle Ruska sahají daleko za stávající frontovou...

25. září 2025  6:39

Bundu nebo kalhoty linka „rozemele“ a vyrobí matraci pro polní nemocnici

Že se z vyhozeného oblečení vyrábí koberečky do aut, je celkem známá věc. Nemusí však zůstat jen u recyklace pro automobilový průmysl. Ve firmě Retex v Moravském Krumlově na Znojemsku po...

25. září 2025  5:44

Většina lidí mi při obcházení obcí říká, že je spokojená, říká lídr SPOLU Jurečka

Lídrem koalice SPOLU je v Olomouckém kraji ministr práce a sociálních věci Marian Jurečka (KDU-ČSL), který chce řešit dostupnost bydlení nebo zmenšit sociální rozdíly. V rozhovoru také vysvětluje,...

25. září 2025  4:54

Akcelerační zóny nebo byty z peněz pro NATO. Strany představily řešení krize bydlení

Premium

Nedostupnost bydlení jako hlavní společenský problém vyburcovala před volbami politiky z celého stranického spektra k chrlení nejrůznějších nápadů. Řada z nich by přitom ještě před několika roky...

25. září 2025

Po konci těžby se o krajinu postarají člověk i příroda, tvrdí šéf těžařů

Krajinu pod Krušnými horami, která desítky let sloužila jako dárce energie pro Česko, čeká změna. Odklon od hnědého uhlí v energetice přinese zavírání povrchových lomů. Ze skupiny Sev.en Česká...

25. září 2025

Nové nemocnice i pro lidi s alzheimerem. Přibývá lůžek následné péče a domovů

Premium

Česku chybějí tisíce sociálních lůžek pro seniory se zvláštními potřebami. Podle odhadů má až 180 tisíc lidí demenci, do roku 2050 se má jejich počet zdvojnásobit. Většina trpí Alzheimerovou...

25. září 2025

ANALÝZA: Trump mění postoj a staví se po bok Ukrajiny, klíčové však budou činy

Premium

Takže Volodymyr Zelenskyj má najednou v talonu „krásné“ karty a z prezidenta Donalda Trumpa se stal vášnivý stoupenec Ukrajiny? Kdo poslouchal úterní Trumpův projev v OSN a přečetl si jeho následná...

25. září 2025

Cíl je třetí místo a vláda bez extremistů, Babiše i Stanjury, říká Hřib

Piráti po loňském odchodu z vlády zvrátili dlouho klesající preference a podle průzkumů se aktuálně přetahují se Starosty o čtvrté místo. Ve volbách však podle předsedy Zdeňka Hřiba cílí ještě výš....

25. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.