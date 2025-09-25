Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek. Postupně se začne oteplovat

Ve čtvrtek bude převážně zataženo, na většině území s deštěm, i trvalejším a ojediněle vydatnějším. Odpoledne a večer od jihozápadu ubývání srážek.
Nejvyšší teploty budou 7 až 12 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C, v Krušných horách kolem 4 °C. Mírný severovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s, zpočátku místy čerstvý 4 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h), na severovýchodě i kolem 22 m/s (80 km/h). Odpoledne bude vítr slábnout.
V noci na pátek bude převážně zataženo, mlhavo, místy občasný déšť nebo mrholení. Nejnižší teploty klesnou na 10 až 6 °C. Slabý, místy až mírný vítr z východních směrů vítr 2 až 5 m/s.
V pátek přes den bude převážně zataženo, zpočátku i mlhavo. Místy občasný déšť nebo přeháňky. Později odpoledne a večer postupně ubývání srážek a ojediněle i protrhávání oblačnosti. Nejvyšší teploty 11 až 16 °C. Mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, na Moravě a ve Slezsku vítr většinou slabý.
V sobotu meteorologové očekávají oblačno až polojasno, v noci a ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Ojediněle se objeví slabý déšť nebo mrholení. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C. Slabý, zejména v Čechách přechodně místy mírný vítr z východních směrů 2 až 6 m/s.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
V neděli meteorologové předpovídají většinou polojasno, v noci a ráno se ojediněle vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Ojediněle slabé přeháňky. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, při malé oblačnosti a uklidnění větru až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C. Slabý proměnlivý vítr nebo z východních směrů do 4 m/s.
V pondělí předpokládají polojasno až jasno. V noci a ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 8 až 3 °C a ojediněle přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C. Slabý, během dne místy mírný vítr z východních směrů 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Jasno až polojasno. V noci a ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C, v závěru období místy kolem 2 °C a přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 °C.