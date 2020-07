Ráno bylo místy v Česku rekordně chladné, na Šumavě dokonce mrzlo

Nejchladnější 13. červenec⬇️⬇️⬇️

➡️Pondělní ráno je obdobně chladné, resp. v celorepublikovém průměru ještě chladnější, než to nedělní, a to zejména a s ohledem na skutečnost, že se nevytvořilo takové množství mlh jako v neděli (ČR 11 % mlh).

Teplota se pohybuje nejčastěji mezi 9 až 5 °C a na některých stanicích měřících déle než 30 let to je dokonce historicky nejchladnější ráno pro 13. červenec (Brod nad Dyjí, Průhonice, Žatec, Doksany, Sněžník, kde se teploty pohybovaly většinou kolem 5 °C). ‍‍Nejchladnější stanicí rána byla stanice Kvilda-Perla, umístěná v Jezerní slati, kde teplota klesla 3,5 °C pod bod mrazu, což je také nejnižší teplota pro tento den v 34leté řadě měření na této stanici.⬇️⬇️⬇️