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Nejasné příjmy i byt za 21 milionů. Jaký majetek přiznali končící senátoři

Eva Pospíšilová
  11:00
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Jaký majetek přiznali končící senátoři? Na snímku Miroslava Němcová, Tomáš Třetina, Jitka Seitlová a Karel Zitterbart. | foto: koláž iDNES David Votruba

Stejně jako jiní zákonodárci museli i senátoři odevzdat do konce června oznámení majetku za loňský rok. Redakce iDNES.cz se podívala na to, co přiznalo 27 členů horní komory, kterým na podzim vyprší jejich mandát.
Byť nepodniká, v oznámení uvádí příjem z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti ve výši 1,6 milionu korun od firmy MS-Alza.

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Jaký majetek přiznali končící senátoři? Na snímku Miroslava Němcová, Tomáš...

Stejně jako jiní zákonodárci museli i senátoři odevzdat do konce června oznámení majetku za loňský rok. Redakce iDNES.cz se podívala na to, co přiznalo 27 členů horní komory, kterým na podzim vyprší...

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