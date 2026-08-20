Byť nepodniká, v oznámení uvádí příjem z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti ve výši 1,6 milionu korun od firmy MS-Alza.
Nejasné příjmy i byt za 21 milionů. Jaký majetek přiznali končící senátoři
Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68
Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...
OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr
Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...
OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění
Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...
Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií
Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...
Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, expartnerka Klička
Ve věku 36 let zemřela americká herečka Hayden Panettiereová, známá rolemi v televizních seriálech Nashville či Hrdinové. Podle agentur o tom dnes s odvoláním na otce herečky informovala americká...
Nejasné příjmy i byt za 21 milionů. Jaký majetek přiznali končící senátoři
Stejně jako jiní zákonodárci museli i senátoři odevzdat do konce června oznámení majetku za loňský rok. Redakce iDNES.cz se podívala na to, co přiznalo 27 členů horní komory, kterým na podzim vyprší...
Tříletou dceru nechával žebrat a jíst z popelnic. Otec vyvázl s podmínkou
S tříletou dcerou se několik měsíců pohyboval mezi bezdomovci a narkomany, nestaral se o ni, dívka chodila špinavá, jedla zbytky z popelnice, žebrala a vydávala jen skřeky. Čtyřicetiletého muže z...
Za Odysseu si připlatíte. Flora reaguje na mimořádnou poptávku po filmovém eposu
Zájem o zfilmovanou verzi Homérova eposu Odyssea v českých kinech stále nepolevuje. Fenomén se týká především pražského OC Flora, kde lze snímek zhlédnout v unikátním formátu IMAX 70 mm. Multiplex...
V Budějovicích začala Země živitelka. Dotace klidně zrušme, pronesl Babiš
Na českobudějovickém výstavišti začal 52. ročník populárního agrosalonu Země živitelka. Na úvodní den výstavy přijede také řada politiků včetně premiéra Andreje Babiše (ANO), který dorazil před 10....
Několik kilometrů D55 znečistila uniklá nafta. Dálnice je uzavřena
Dálnice D55 je u Otrokovic na Zlínsku ve směru na Uh. Hradiště uzavřena kvůli úniku nafty z nákladního auta. Znečistila několik kilometrů vozovky.
Je to paskvil nahrávající jedné zájmové skupině, cupuje Seitlová stavební novelu
Novelu stavebního zákona projednává Senát. Podle vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě má usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opozice vyčítá novele, že nahrává hlavně developerům. „Je to...
Skoro nemohl mluvit ani se zvednout. Muž si přihnul z lahve, ve které bylo ředidlo
Není neobvyklé, že se na trávě přímo ve městě někdo uvelebí na alkoholový dýchánek. Jenže tentokrát nešlo o běžný případ. Čtyřiapadesátiletý muž sedící na trávě poblíž zastávky Anthropos v Brně...
Řidič se otáčel kvůli nehodě před sebou, při manévru přejel nohu chodci
Neobvyklou nehodu vyšetřují dopravní policisté v Třinci. Řidič, který se otáčel v okamžiku, když před sebou uviděl dopravní nehodu, při manévru přejel nohu chodci a ujel. Policie šoféra hledá a žádá...
Devítihodinový útok na Kyjev. Rusko ho dlouho připravovalo, tvrdí Zelenskyj
Nejméně 13 lidí zemřelo po ruském útoku balistickými střelami na Kyjev a jeho okolí, uvedly tamní úřady. Zranění utrpěly tři desítky lidí. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko...
Chmel na Hané zdevastovalo sucho, kvalita může patřit mezi nejhorší v historii
Letošní extrémní sucho a vysoké teploty tvrdě dopadají na producenty chmele. Svaz pěstitelů očekává sklizeň zhruba o 15 až 20 procent pod dlouhodobým průměrem a první rozbory navíc ukazují výrazné...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Schillerová znovu jednala s Juchelkou o rozpočtu. Čísla neřeknu, uvedl
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ve čtvrtek pokračuje v jednáních s ministry o přípravě státního rozpočtu na příští rok. Jako první ráno dorazil na ministerstvo financí ministr práce a...
Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026
Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. V České republice slavíme celkem sedm státních...