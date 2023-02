UFO nejsou hned mimozemšťané. Za zvýšeným výskytem stály i lampiony, říká expert

Kde se UFO vlastně berou?

UFO (z anglického Unidentified Flying Object, neidentifikovaný létající předmět; pozn. red.) prostě nastane. To je asi nejlepší definice. UFO spatříte ve vzduchu na obloze a nedokážete identifikovat, co by to mohlo být. Nejsou to hned mimozemšťané. Může to být cokoli.

Když se poté tajemným létajícím předmětem nějakým způsobem zabýváte, shromažďujete informace a pozorujete ho, tak se vám buď podaří vysvětlit, co to bylo – z toho se pak tedy stává IFO, tedy identifikovatelný létající předmět –, nebo se vám to nepodaří a zůstává to UFO.

Muskovy satelity jako UFO

Jsou například i různé typy?

Dají se třídit třeba podle vzhledu nebo tvaru. Známe například takzvané Belgické UFO, což jsou tmavé trojúhelníky, které se první začaly objevovat v roce 1989 nad Belgií a později i jinde.

Nyní se objevují spekulace ohledně neidentifikovatelných předmětů nad USA. Je to něco, co se dá vysvětlit? Nebo zatím ne?