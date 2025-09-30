Od začátku letošního roku si nehody zatím vyžádaly 328 lidských životů, o dva méně než ve stejném období loňského roku. Upřesněná čísla policie zveřejní počátkem října.
„Letošní září je nejtragičtější od roku 2018, kdy na silnicích zahynulo 61 lidí,“ uvedl Straka. Vysokými čísly se do statistik zapsalo také září 2015, kdy zemřelo 75 účastníků nehod.
Podle předběžných údajů počítaných do 29. září, se na silnicích zatím stalo 7353 nehod, o 1126 méně než během loňského září. Při kolizích se letos těžce zranilo 137 lidí, o 24 méně než v roce 2024. Lehká zranění utrpělo 2486 lidí, což je o 115 více než ve stejném období loňského roku.
Mezi nejtragičtější dny na českých silnicích se letos zapíše 9. září, kdy vyhasly životy šesti lidí. Z toho čtyři lidé ten den vpodvečer zemřeli při srážce dvou osobních aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku. Motocyklista se zabil při hromadném střetu mezi Krňovicemi a Bělečkem na Hradecku. Tragický byl také uplynulý víkend, kdy zemřelo šest lidí. Mezi nimi muž a žena, kteří u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku narazili osobním vozem do stromu.
Od začátku roku se odehrálo 62 593 dopravních nehod, o 6949 méně než vloni. Těžce zraněných letos o 56 ubylo, bylo jich 1210. Naopak o 369 lidí víc utrpělo lehká zranění, dohromady jich bylo 18 945.