Útočit na silnici autem je jedna z nejnebezpečnějších věcí, říká expert Budský

Jací jsou Češi řidiči?

O Češích se často mluví jako o špatných řidičích, ale to není pravda. Podle mě jsou to řidiči na úrovni evropského průměru. Rozhodně bych neřekl, že jsou špatní, ale k dokonalosti máme samozřejmě daleko.

Kde nejčastěji chybují?

Mezi nejčastější chyby patří například nedočkavost. Češi někdy jezdí opravdu hodně „na krev“. Podle mě k tomu ale přispívá i stav našich pozemních komunikací. Není dostavěná dálniční síť a v době největší motoristické sezony navíc probíhá nejvyšší množství stavebních úprav a dalších prací na silnicích. Míst s dopravním omezením tak může být celá řada, čímž řidiči ztrácejí čas. Řada z nich se to pak snaží dohnat.

Dodržují lidé bezpečné vzdálenosti od dalších vozidel?

Problém s tím mívají například v místech s větší intenzitou provozu. Většina lidí to dělá bez zlého úmyslu a už si neuvědomí, že v případě náhlého zastavení či zpomalení jiného vozidla může nastat problém.

Bývá na vině spíš nepozornost, nebo nezkušenost?

U nás je podle mě častější nepozornost. Lidé mají tendenci se při řízení věnovat dalším aktivitám, například rozhovoru se spolujezdci, mobilu nebo navigaci.

Jsou řidiči za volantem agresivní?

Agresivita se na silnicích začíná objevovat ve stále vyšší míře. Je to problém nejen u nás, ale i v dalších motoristicky vyspělých státech. Existenční či psychická krize se totiž nejlépe ventilují právě v kabině auta. To, co si člověk nedovolí k lidem osobně, si dovolí v provozu. Zaútočit na někoho na silnici svým automobilem je jedna z nejnebezpečnějších věcí, které člověk může udělat. Některé státy však toto jednání začínají řešit. Nizozemsko například agresivitu definuje jako trestný čin, za který hrozí přísné postihy. Řidič v takovém případě může skončit i ve vězení.

Jak nebezpečné je používat při jízdě mobilní telefon?

Rozptýlenost řidičů může mnohonásobně zvýšit šanci, že způsobí dopravní nehodu. Používání mobilu za jízdy je nebezpečné i na handsfree. Riziko se tím zvýší minimálně dvakrát.

V kolika případech hraje v dopravních nehodách roli alkohol?

Experti v tomto ohledu evidují klesající tendenci. Alkohol způsobí zhruba 10 procent dopravních nehod a v poslední době tento podíl ještě klesá. Vzhledem k tomu, že je u nás nulová tolerance alkoholu, je to však podle mě stále ještě vysoké číslo.

Jaké jsou další příčiny dopravních nehod?

Říká se, že hlavními příčinami dopravních nehod je osobnost řidiče a jeho momentální duševní stav. Dále je třeba pracovat s novými a problémovými řidiči, kteří opakovaně bourají, nebo páchají závažné přestupky. Dopravně psychologické vyšetření pro takové řidiče nejsou dostatečné. Bylo by vhodné zavést také rehabilitační kurzy. Dále nesmíme zapomenout na seniory. I s nimi je třeba pracovat a informovat je o bezpečném pohybu v silničním provozu.