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Srážka s mopedem i autobusem autoškoly. Bourali Bělobrádek, Paroubek či Klempíř

Lukáš Linhart
  16:52
Poslanec Filip Turek v pondělí boural poblíž stanice metra I. P. Pavlova. Jeho vůz se střetl se sanitním autem, které se po nárazu převrátilo na střechu. Turek není jediným politikem, který byl v minulosti účastníkem dopravní nehody. Havarovali také ministr kultury Oto Klempíř, někdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek nebo expremiér Jiří Paroubek. Připomeňte si výběr dopravních nehod politiků.
Část 1/10

Filip Turek

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do nemocničního auta. To skončilo převrácené na střeše. (13. července 2026)

Vozidlo, které pro Nemocnici na Homolce zajišťuje převozy krve, skončilo v pondělí po střetu s vládním zmocněncem za Motoristy Filipem Turkem převrácené na střeše. Řidiče sanitního vozu následně ošetřili záchranáři a převezli do traumacentra, uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Podle něj byl však řidič při vědomí.

Vládní zmocněnec Turek pro iDNES.cz následně uvedl, že nešlo o vážnou nehodu. „Pán má odřenou ruku, ale vypadá, že bude v pořádku. Určitě se mu ještě ozvu. Mrzí mě to,“ sdělil. Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová následně doplnila, že sanitní vozidlo jelo se zapnutým výstražným znamením.

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše


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