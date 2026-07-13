Srážka s mopedem i autobusem autoškoly. Bourali Bělobrádek, Paroubek či Klempíř

Filip Turek
Vozidlo, které pro Nemocnici na Homolce zajišťuje převozy krve, skončilo v pondělí po střetu s vládním zmocněncem za Motoristy Filipem Turkem převrácené na střeše. Řidiče sanitního vozu následně ošetřili záchranáři a převezli do traumacentra, uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Podle něj byl však řidič při vědomí.
Vládní zmocněnec Turek pro iDNES.cz následně uvedl, že nešlo o vážnou nehodu. „Pán má odřenou ruku, ale vypadá, že bude v pořádku. Určitě se mu ještě ozvu. Mrzí mě to,“ sdělil. Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová následně doplnila, že sanitní vozidlo jelo se zapnutým výstražným znamením.
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Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše