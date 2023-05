Nehod způsobených alkoholem přibývá. Stále častěji bourají silně opilí řidiči

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Jedna hodina a padesát jedna minut. To je interval, který na českých silnicích od sebe dělí dopravní nehody, za které může alkohol. Dlouhodobě je jich za rok okolo čtyř a půl tisíce. Loňský rok byl jiný, horší. Pod vlivem alkoholu způsobilo dopravní nehodu 4 754 řidičů. Z analýzy MF DNES vyplývá, že je to vůbec nejhorší výsledek minimálně za posledních deset let.