Nejméně nehodový stroj, říká o Venomech expert. Naznačil, co mohlo pád způsobit

Ztrátou jednoho vrtulníku Venom přicházíme o jednu osminu z této flotily. Může tím být ochromena bojeschopnost armády?
Dopad to má velký, to ano. Pro vrtulníkové letectvo je to zásah. Máme jen 8 Venomů a 4 Vipery. Na druhou stranu, není to jediný transportní typ vrtulníku, který máme. Stále ještě se používá nějaká část ruských vrtulníků Mi-17. To znamená, že letectvo jako takové to neochromí. Někdy na konci příštího roku bychom měli dostat další americké Venomy a Vipery, s tím, že finální stav by měl být 10 plus 10.
Venomy vlastní maximálně jednotky zemí. Je to vrtulník, který normálně armády moc nepoužívají.