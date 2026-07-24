O aktuálním zdravotním stavu čtyř vojáků informovala Armáda ČR. Podle jejích informací jsou všichni při vědomí ve stabilizovaném stavu mimo bezprostřední ohrožení života. „Nadále jim i jejich rodinám poskytujeme maximální podporu,“ uvedla armáda na sociální síti X.
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Havárie se stala ve čtvrtečních odpoledních hodinách ke konci běžného cvičného letu. Vrtulník se zřítil při přistání asi z výšky 50 metrů nad terénem, uvedl vrchní velitel vzdušných sil Petr Tománek.
Okolnosti a příčiny tragédie již na místě havárie začaly šetřit kompetentní orgány ministerstva obrany společně s Vojenskou policií. Vyšetřovatelé prověřují jak možnost technické závady, tak případné pochybení lidského faktoru. Jak dlouho bude pátrání po příčinách nehody trvat, není jasné. „Bude to důsledně vyšetřeno a nic se nebude zakrývat,“ slíbil však generál Miroslav Hlaváč.
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Po nehodě byli dva těžce zranění vojáci transportováni do Fakultní nemocnice Brno, další do Nemocnice u sv. Anny a čtvrtý do Jihlavy. Záchranáři na místě ošetřili celkem sedm lidí, tři z nich se nadýchali kouře.