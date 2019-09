Lidé létali jeden přes druhého, líčil strojvedoucí havarovaného vlaku

Strojvedoucí Tomáš Kadlec prudce zatáhl za rychlobrzdu vlaku, otočil se a dvěma rychlými kroky se vrhl od ovládacího panelu v kabině dozadu ke strojovně. Tam se zapřel rukama, předklonil a čekal na náraz. Nic dalšího už dělat nemohl.

Jeho vlak minulý týden ve stokilometrové rychlosti smetl kamion stojící v Uhříněvsi na kolejích mezi závorami.

„Vystoupil jsem dveřmi pro cestující a postával u zdemolovaného vlaku. Přiběhli hasiči a křičeli, že potřebují vytáhnout strojvedoucího. Tak jsem jim řekl, že já jsem strojvedoucí. A jen se ozvalo: Ty krá.., to snad není možný,“ vypráví Kadlec.

Osudnou vteřinu z minulého pátku si Kadlec vybavuje do detailu.



„Když to narazilo, rozlítly se dveře a kolem mě z předku kabiny dál do vozu mezi cestující letěly dřevěné třísky a sklo. Já jsem náraz čekal, byl jsem zapřený a mírně předkloněný, ale lidé létali jeden přes druhého. To byl strašný pohled. Hned za dveřmi stála maminka s dítětem v náručí a druhé měla v kočárku. Dítě jí vylétlo z náručí a praštilo se o zem. Kočárek se převrátil, na zemi skončila i ta matka a pořezala se o střepy,“ líčí Kadlec.



„Za deset let jsem minul tři auta, která zůstala mezi závorami“

Každý rok dojde na českých železničních přejezdech ke zhruba 170 střetům vlaků s auty. Policisté i drážní inspektoři už několik let mluví o tom, že by jako prevence pomohlo, kdyby na přejezdech byly kamery a hazardéři věděli, že jim hrozí pokuta, když přejedou koleje navzdory blikajícím výstražným světlům. Zatím tyto kamery fungují na přejezdu v Úvalech u Prahy a brzy mají přibýt i na dalších třiceti vybraných místech.

Nehoda v Uhříněvsi se stala na přejezdu, který je v mírné pravotočivé zatáčce. Strojvedoucí tam smí jezdit rychlostí 120 kilometrů v hodině, Tomáš Kadlec tudy minulý týden v pátek projížděl stovkou. Ačkoliv zatáhl za rychlobrzdu, vlak dlouhý 78 metrů ujel po střetu ještě 182 metrů.

Osm lidí se při srážce zranilo a vlak se zhruba 220 cestujícími vykolejil. Právě to jej trochu zpomalilo, jinak by po srážce zastavil ještě dál. Škoda na vlaku, trati i nákladním autě se zatím odhaduje na víc než 35 milionů korun. Silniční přejezd se po nehodě otevřel až v pátek.

„Za posledních deset let jsem už na tom přejezdu minul tři auta, která zůstala zavřená mezi závorami. Jen díky tomu, že závory jsou dál od kolejí, se auta vešla tak, že je vlak nesrazil,“ říká Kadlec.Strojvedoucí Kadlec tvrdí, že se už roky obával, kdy do nějakého auta na tomto přejezdu v Uhříněvsi vrazí. Jen nečekal, že to bude kamion.

Před měsícem na tomtéž přejezdu zabil vlak mladíka na motorce, na jaře skočil kus odsud pod vlak sebevrah přesně v okamžiku, kdy Kadlec jel v protějším směru s vlakem.

Kámen do čelního skla

Strojvůdcem je už šestatřicet let, za tu dobu zažil několik krizových situací a srazil dva sebevrahy. „V roce 1992, ještě když jezdily pantografy, mi někdo na cestě do Benešova z lávky hodil do čelního okna kámen. To ještě nebyla bezpečnostní skla, takže se ozvala rána jak hrom a já najednou viděl, jak ze mě leje krev,“ vypráví.

Také tehdy automaticky zatáhl za rychlobrzdu, ale pak si uvědomil, že je v kabině zamčený a záchranáři by se k němu těžko dostávali, proto dojel s vlakem do Hostivaře, kde jej převzal kolega a dovezl do Říčan, kde už čekala sanitka. Pachatele policie nikdy nevypátrala, Kadlec skončil v nemocnici, kde se podrobil plastice obličeje, protože kámen jej zasáhl jen pár centimetrů nad oko.



Mašina zničená minulý pátek nyní stojí v depu v pražské Libni, strojvedoucí Kadlec v ní má ještě nějaké své věci. „Brýle a další drobnosti,“ říká. Nyní je na neschopence, podle svých slov by se už ale rád vrátil do kabiny vlaku.



Kamion tam nemá co dělat

Osmašedesátiletého řidiče kamionu se srbskými espézetkami, který stál na kolejišti déle než dvě minuty, než se přihnal vlak, policisté obvinili z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození obecně prospěšného zařízení. Za to mu hrozí vězení až na osm let. „Proč zůstal stát mezi závorami, dosud nesdělil,“ řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová. V neděli poslal soud šoféra do vazby.

Jeho kamion navíc neměl na této silnici vůbec co dělat. Jízdu automobilům těžším než šest tun tu zakazují dopravní značky. „Podle dopravního značení tam kamiony nesmí, pouze dopravní obsluha, jestli se zákaz vztahoval i na něj, je předmětem dalšího šetření,“ dodala Kropáčová.

Letos už 26 obětí na přejezdech

Kolik bylo krizových situací na přejezdu v Uhříněvsi před touto nehodou, není ze statistik patrné. „Pokud je auto mezi závorami, ale vlak projede kolem a nic se nestane, my se o tom nedovíme. Mimořádná událost nám není hlášena,“ reaguje generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. „Ale tento přejezd považujeme za bezpečný, řidiči na něj nemají vjíždět, když bliká světelná signalizace – a ta v tomto případě fungovala,“ dodává.



Letos do konce srpna eviduje Drážní inspekce 133 střetů na železničních přejezdech. Při nich zemřelo 26 lidí a 71 dalších se zranilo. Je to mírný nárůst oproti loňskému roku, kdy bylo 119 srážek, při nichž zemřelo 21 lidí a 58 bylo zraněno. Jinak se ale statistika za posledních pět let příliš nemění, za celý rok se pohybuje většinou kolem 170 střetů.