Zachránilo mě, že jsem seděl zády, říká cestující z havarovaného vlaku

Jak prudký byl náraz?

Seděl jsem zády, takže mi to ani tak nepřišlo. Byl jsem docela překvapený z toho, jak lidi padali, dokonce se nárazem vylomily dveře. Všude okolo byl najednou velký nepořádek.

Nemáte žádná zranění, takže by se dalo říct, že když jste seděl zády, zachránilo vás to?

Určitě. Jak jsem viděl ostatní, měli polámané nosy, poraněné nohy, to vše bylo od pádu dopředu. Já jsem na tom byl docela dobře. Viděl jsem třeba otevřenou zlomeninu.

Kde jste ve vlaku seděl?

Veprostřed.

Co následovalo bezprostředně po nárazu?

Jedním slovem chaos. Spousta křiku, lidi se hned začali hrnout ven.

Za jak dlouho dorazili záchranáři?

Prakticky hned. To mě taky překvapilo, jak rychle byli na místě a začali vynášet ven zraněné a ten chaos organizovat.

Když se vám podařilo dostat z vlaku, v jakém stavu byla souprava?

Naše část byla v pořádku, tedy zvenku. Viděl jsem i předek a ten byl úplně srolovaný.

Za krátkou dobu je to už druhá podobná tragická událost. Před týdnem se srazily vlaky u Perninku. Neuvažujete o změně dopravy? Nemáte strach, že zažijete něco podobného znovu?

I přesto, co říkáte, nemyslím si, že železniční nehody jsou tak častá záležitost, abych se musel bát. I přes tuhle zkušenost.