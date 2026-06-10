Statistiky hovoří jasně. Za prvních pět měsíců letošního roku řešila policie už 304 nehod elektrokol. Je to nejvyšší číslo od začátku oficiálních policejních statistik.
Pro srovnání: za stejné loňské období to bylo 264 nehod, předloni 183 a v roce 2023 „pouhých“ 89.
Letos už zemřelo 5 elektrocyklistů, loni ve stejné době jeden.
Trend je zlý i v celoročním srovnání. Celkem v roce 2024 měla elektrokola účast na 641 dopravních nehodách, loni to bylo 867 nehod, nárůst je tedy 35 procent.
Elektrokolo je potenciální zbraň. Nárůst e-bikerů mezi lidmi je enormní, jezdí i lidé, kteří na kole neseděli 15 let. Ti ho neumějí ovládat.