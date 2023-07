V autobusech byly i děti. Byl to zmatek, říká o nehodě mluvčí záchranářů

Kolik se vás do záchranné akce zapojilo a kolik jste ošetřili lidí?

Při dopravní nehodě dvou autobusů bylo na místo vysláno 26 prostředků záchranné služby, tři vrtulníky – jeden z Olomouckého kraje a jeden pomocný z kraje Vysočina. Dále byl přítomen inspektor provozu a velkokapacitní sanitka. Několik posádek bylo s lékařem a několik bez lékaře. Dohromady jsme ošetřili 77 lidí, z toho jeden exitus, čtrnáct lidí bylo těžce zraněných. Ti těžce zranění byli v ohrožení života.

Kde jsou pacienti nyní?

Všichni byli převezeni do nemocnic v Brně a okolí. Klasifikovali jsme to jako mimořádnou událost druhého stupně.

Jak vypadaly první sekundy po příjezdu záchranné služby?

Vždycky je to zmatek. Musíme to zvládnout co nejrychleji, aby byli pacienti odvezeni co nejdříve do nemocnic.

Svědci nehody popisují, že okamžitě vyndavali lékárničky a vesty a běželi na místo.

Tuto pomoc jsem nesledoval, snažil jsem se s kolegy korigovat zásah, aby jsme začali třídit zraněné. Pacientům jsme dávali záchranáři informační karty. Na nich je uvedeno, v jak vážném stavu jsou, jak se jmenují, na jaká zranění máme podezření. A také to, kam je záchranáři vezou.

Byli tu i zahraniční cestující, jaká s nimi byla komunikace?

To můžu potvrdit. Někteří z nich mluvili anglicky, s nimi jsme se dokázali dobře domluvit. S jinými to bylo horší.

Byly na palubě děti?

Ano, také byly transportované do nemocnic.

Aktivovali jste traumaplán. Co to hlavně znamená?

Traumaplán je aktivován tak, aby byly nemocnice připraveny na velký počet zraněných.

Za jak dlouho byly na místě první jednotky?

Podle našich odhadů byli u nehody první hasiči a záchranáři do deseti minut.