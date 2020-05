Smrt na prázdné silnici. Provoz klesl o 80 procent, tragických nehod neubylo

Ve vysoké rychlosti řidič nezvládl zatáčku a narazil do stromu. Na místě svým zraněním podlehl. Tragická nehoda se stala v polovině března u Proboštova na Teplicku. Zemřel při ní muž ve středním věku, který se zapsal do smutné statistiky za období nouzového stavu. Od jeho začátku (12. března pozn. red.) do 7. května zemřelo na silnicích sedmdesát lidí. Loni za stejné období přišlo o život 78 lidí. Jenže problém je v tom, že letos se skoro vůbec nejezdilo. Podle analýzy O2 Geodata byl provoz za nouzového stavu o 80 procent nižší, než tomu je obvykle. Tak kde je chyba?