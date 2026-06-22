„Ve sporu prezidenta s vládou nejde o to, kdo kam pojede, nebo nepojede. Jde o to, zda v České republice budeme dál respektovat principy a ústavní pravomoci hlavy státu. Babišova vláda každým svým krokem dokazuje, že respekt k principům a institucím plnohodnotné demokracie nemá,“ míní předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
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Vláda rozhodla, že v delegaci na summit NATO nebude prezident Pavel
„Ve světě se přepisuje bezpečnostní mapa a vláda hraje svou trapnou pubertální hru. Vláda rozhodla, že prezident na summit nepojede. Je jim jedno, jak nás vnímají zahraniční spojenci v rámci NATO. Je jim jedno úplně všechno,“ glosoval rozhodnutí vlády šéf lidovců Jan Grolich.
„Tak si to shrňme, na summitu NATO bude Česko reprezentovat trio Zůna, Babiš, Macinka. Tedy trio, kdy jeden mluvit nemůže, druhý mluvit neumí a třetí by radši mluvit neměl… Tohle je tak nedůstojné,“ napsal na sociální síti X předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Summit NATO 2026