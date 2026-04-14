Rostoucí ceny potravin i školního stravování zvyšují počet rodin, které si pravidelné obědy pro děti nemohou dovolit. Roční náklady na stravování jednoho školáka přitom dosahují zhruba 8 500 korun. Důsledky ale zdaleka nekončí u prázdného žaludku.
Rozdíly mezi dětmi, které teplou stravu mají, a těmi, které ji postrádají, se promítají do pozornosti i zapojení do kolektivu. „Když dítě nemá jistotu, že se ve škole může účastnit společných aktivit, ovlivňuje to celý jeho den. Možnost jít s ostatními na oběd je často základní podmínkou fungování ve třídě,“ říká Barbora Nejedlá, hlavní koordinátorka projektu Obědy pro děti.
Projekt organizace WOMEN FOR WOMEN funguje s podporou ministerstva školství od roku 2013. Zapojilo se do něj už téměř 1 200 škol a jen v roce 2025 pomohl zajistit obědy pro téměř 16 500 dětí. Nově organizace oslovila školy, aby vyhodnotily, jaký má iniciativa konkrétní dopad.
Výsledky ukazují, že přínos je výrazný. Učitelé zaznamenali zlepšení socializace u více než 5 600 dětí, pravidelnější docházku u čtyř tisíc žáků a u více než tří tisíc se zlepšil i zdravotní stav. Děti jsou klidnější, lépe se soustředí a aktivněji se zapojují do výuky, což se odráží i na jejich prospěchu.
Pozitivní změny se navíc dostavují poměrně rychle. „Děti se během krátké doby doslova mění před očima. Když mají jistotu pravidelného jídla, jsou vyrovnanější, lépe se soustředí a aktivněji komunikují,“ potvrzuje ředitelka základní školy v Chomutově Hana Horská.
Organizace zároveň upozorňuje, že úspora za obědy může rodinám uvolnit prostředky na další důležité výdaje, například školní kroužky nebo účast na školách v přírodě. Právě na tyto aktivity školy často hledají finanční pomoc pro sociálně znevýhodněné děti.
Školy zároveň volají i po lepší dostupnosti psychologické podpory. Podle výzkumu mají děti stále častěji problém zvládat zátěž, jsou méně odolné a samostatné. Tento problém se podle škol týká až 70 procent žáků.
Projekt proto nadále vyzývá firmy i jednotlivce, aby přispěli částkou 8 500 korun a zajistili tak jednomu dítěti obědy na celý školní rok.