Většina nemocných bude dál bez zásadního léku na srdce, tvrdí lékárníci

Podle interní analýzy České lékárnické komory (ČLnK) se sice v pátek dodávka léku dostala k některým distributorům, ale ti jej podle lékárníků ihned rozdělili v rámci předobjednávek.



„Dle odhadu ČLnK se tak dodávka Digoxinu reálně dostane jen do zhruba čtvrtiny lékáren v Česku, ale pouze do těch, které si lék u distributorů předobjednaly. Většina pacientů tak bude nadále bez nenahraditelného léku, případně bude doslova obíhat lékárnu po lékárně a zjišťovat, zda do některé z nich náhodou lék nepřišel,“ uvedl prezident ČLnK Lubomír Chudoba.



Podle společnosti Zentiva, která je distributorem léku Digoxin, už zásilky dorazily k dodavatelům, kteří zajišťují následnou distribuci do lékáren (informovali jsme zde). Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že většina balení léku je už v lékárnách.



Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) také v pondělí informoval, že povolil přivézt ze Slovenska dalších 10 200 balení nedostupného léku.

„Můžeme potvrdit, že společnost Zentiva ve spolupráci se SÚKL zajistila dodávku dalších 10 000 balení přípravku Digoxin ze Slovenské republiky. Předpokládáme, že v distribuční síti v České republice bude nejpozději koncem tohoto týdne,“ uvedla mluvčí společnosti Zentiva Lucie Sabíková.



Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové by se tato balení měla dostat do distribuce v úterý. „Toto množství je dostatečné pro pokrytí spotřeby českých pacientů po dobu třech týdnů, tedy do obnovení standardních dodávek,“ dodala.



Digoxin se používá u léčby pacientů se srdečním selháním a s poruchami srdečního rytmu na zpomalení tepové frekvence.



„Obnovení standardních dodávek je dle držitele plánováno na začátek února 2019. Jakkoliv věříme, že výroba bude pokračovat dle ohlášení držitele, s nímž budeme samozřejmě i nadále v kontaktu a od něhož budeme vyžadovat průběžně aktuální informace, abychom mohli případně včas zareagovat a zajistit lék jinou cestou, prosíme lékaře, aby pacientům předepisovali pouze takové množství léčivého přípravku nezbytné na překonání tohoto období,“ uvedlo koncem roku ministerstvo zdravotnictví.

Podle informací SÚKL bylo jen za měsíc září v lékárnách vydáno 43 000 balení léku. V Česku jej užívá asi 350 000 pacientů, berou jeden prášek denně.