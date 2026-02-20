Nedělních 12 stupňů je jen začátek. Mapa teplot ukazuje, kam až příští týden dosáhnou

Petra Škraňková
  16:26
O víkendu se v Česku změní počasí a příští týden přijde výrazné oteplení. Meteorologové slibují, že teploty místy dosáhnou až 16 stupňů Celsia.

Teplé počasí láká lidi k posezení venku. Snímek z dubna před třemi roky. | foto: Anna Kristová, MAFRA

V noci na sobotu se zima rozloučí největšími mrazy za posledních několik týdnů. Teploty klesnou k -4 až -9 °C, na východě ojediněle až k minus 11 stupňům. Na západě Čech se čeká jen kolem -2 a v celý Čechách by se mělo během noci začít oteplovat.

Od západu bude na většině území Čech sněžit, na severu v polohách pod 500 metrů bude sníh přecházet do deště. Meteorologové varují i před mrznoucími srážkami.

Oteplení dorazí v sobotu. Zatímco v pátek se v Česku teploty pohybovaly kolem nuly a pod ní, na první víkendový den meteorologové slibují 4 až 9 °C. Ovšem ne na celém území. Na severovýchodě Čech a na většině území Moravy a Slezska se budou pohybovat mezi -1 až +4 °C.

Bude však oblačno až zataženo a na většině území s deštěm. A dokonce i sněhem. Zpočátku v polohách nad 500 metrů, na severu Čech a ve východní polovině území bude sněžit ve všech nadmořských výškách. Odpoledne bude od západu většinou oblačno a déšť nebo přeháňky místy, postupně jen ojediněle a nad 900 metrů smíšené nebo sněhové. Ojediněle i srážky mrznoucí.

„Při mrznoucích srážkách se ojediněle bude tvořit ledovka,“ varují meteorologové.

Zamrzlý Balt ničí ruský export, Moskva přesouvá ledoborce do Finského zálivu

Zatažené nebe s deštěm bude provázet i neděli. Na Moravě budou srážky zpočátku výjimečně i mrznoucí. Na severu a severovýchodě v polohách nad 1200 metrů sněžení a ráno místy mlhy. Ale teploty vyšplhají na 7 až 12 °C, na Moravě bude místy chladněji, kolem čtyř stupňů. Noční teploty se v Čechách udrží nad nulou, na Moravě budou až -2 °C.

Na pondělí meteorologové slibují noční teploty 7 až 2 stupně nad nulou a přes den 9 až 13 °C. Ale obloha bude stále zatažená, občas zaprší. Během dne se čeká protrhávání oblačnosti a od severozápadu přeháňky, na severu a severovýchodě postupně v polohách nad 1000 metrů smíšené nebo sněhové. Zpočátku ojediněle mlhy.

V úterý teploty mírně poklesnou. Noční budou stále mezi 7 až 2 stupni nad nulou, ale přes den vyšplhají maximálně k 5 až 10 °C. A opět oblačno až zataženo, na většině území přeháňky nebo občasný déšť, v severní polovině území v polohách nad 900 metrů srážky smíšené nebo sněhové. Během dne od severu ustávání srážek.

Předpověď teplot do pátku 27. února

V předpovědích na další dny je konečně i polojasno. Na středu ČHMÚ předpovídá polojasno až jasno, místy mlhy, zpočátku ojediněle i mrznoucí, nebo nízkou oblačnost. Noční teploty klesnou k 5 až 1 stupni, při nízké oblačnosti nebo mlze až jeden stupeň pod nulu. Přes den bude 10 až 14 °C, při déletrvající nízké oblačnosti nebo mlze kolem 8 stupňů.

Prognóza na další dny příštího týdne je ještě optimističtější. Až do soboty by mělo být polojasno až skoro jasno, místy mlhy. Postupně přibývání oblačnosti a místy přeháňky nebo občasný déšť. Noční teploty se budou pohybovat mezi 6 až 1 stupněm Celsia, přes den pak vyšplhají k 9 až 14 a v Čechách ojediněle až k 16 °C.

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

