Další tropický den. Téměř dvě třetiny stanic hlásily teplotní rekordy

Na jednom místě dnes naměřili dosud nejvyšší květnovou teplotu. Nejtepleji bylo stejně jako v sobotu v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 32,2 stupně Celsia. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na Facebooku.
Na tropické hodnoty nad 30 stupni Celsia dnes teploty vystoupaly, přestože nepřevládala zcela jasná obloha, uvedli meteorologové. „Otázkou jen bylo, zda-li růst teplot neovlivní saharský prach, který se nad námi nachází a nezpomalí tak dosažení tropických hodnot. Mezi nejteplejší lokality dnes patřily Plzeňsko, Polabí a část Poohří,“ doplnili.
Rekord pro 24. květen padl na 109 stanicích ze 171 s minimálně třicetiletou řadou měření. Maximum 32,2 stupně Celsia v Doksanech tam překonalo dosavadní rekord 30,3 stupně z roku 1953. Stanice Plzeň, Bolevec naměřila 32,1 stupně, Neumětely na Berounsku 31,6 stupně Celsia. Květnový rekord zapsala stanice Smolnice na Lounsku, kde dnes zaznamenaných 31,4 stupně překonalo dosavadní maximum 31 stupňů Celsia z 29. května 2017.
Sobota byla letošním prvním tropickým dnem, nad 30 stupňů Celsia ale naměřily jen Doksany, kde bylo 30,7 stupně. Nová teplotní maxima pro 23. květen v sobotu zaznamenalo 19 dlouhodobě měřících míst, zejména v západní polovině Čech.
Za loňský rok evidují meteorologové první tropický z 3. května, předloni dokonce už ze 7. dubna. Kvůli déletrvajícímu suchému a teplému počasí ode dneška ČHMÚ vyhlásil výstrahu před zvýšeným rizikem požárů pro Prahu, střední a severozápadní Čechy. Platí do odvolání.
Kolem 30 stupňů Celsia se mají denní maxima pohybovat i v dalších dnech, mírně chladněji má být až ve čtvrtek. Podle předpovědi bude většinou slunečno. Přeháňky se místy mohou objevit na východě a severovýchodě a jinde zcela výjimečně pouze ve středu, jinak ČHMÚ srážky neočekává.