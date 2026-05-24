Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Další tropický den. Téměř dvě třetiny stanic hlásily teplotní rekordy

Autor: ,
  19:03
Nedělní počasí dosahovalo v Česku opět tropických hodnot. Přes 30 stupňů Celsia naměřily desítky míst. Na téměř dvou třetinách meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let, navíc padly teplotní rekordy pro 24. květen. Denní maxima kolem 30 stupňů zůstanou i v dalších dnech.
Slunečný a teplý níked přilákal Plzeňany také k jezu na Úslavě pod střelnicí v...

Slunečný a teplý níked přilákal Plzeňany také k jezu na Úslavě pod střelnicí v Lobzích. (24. května 2026) | foto: Petr Eret

Slunečný a teplý níked přilákal Plzeňany také k jezu na Úslavě pod střelnicí v...
Lidé si užívají prvního tropického dne u Jablonecké přehrady. (23. května 2026)
Lidé si užívají prvního tropického dne u Jablonecké přehrady. (23. května 2026)
Lidé si užívají prvního tropického dne u Jablonecké přehrady. (23. května 2026)
13 fotografií

Na jednom místě dnes naměřili dosud nejvyšší květnovou teplotu. Nejtepleji bylo stejně jako v sobotu v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 32,2 stupně Celsia. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na Facebooku.

Na tropické hodnoty nad 30 stupni Celsia dnes teploty vystoupaly, přestože nepřevládala zcela jasná obloha, uvedli meteorologové. „Otázkou jen bylo, zda-li růst teplot neovlivní saharský prach, který se nad námi nachází a nezpomalí tak dosažení tropických hodnot. Mezi nejteplejší lokality dnes patřily Plzeňsko, Polabí a část Poohří,“ doplnili.

OBRAZEM: Vodní radovánky a sport. Tropické počasí vylákalo Čechy ven

Rekord pro 24. květen padl na 109 stanicích ze 171 s minimálně třicetiletou řadou měření. Maximum 32,2 stupně Celsia v Doksanech tam překonalo dosavadní rekord 30,3 stupně z roku 1953. Stanice Plzeň, Bolevec naměřila 32,1 stupně, Neumětely na Berounsku 31,6 stupně Celsia. Květnový rekord zapsala stanice Smolnice na Lounsku, kde dnes zaznamenaných 31,4 stupně překonalo dosavadní maximum 31 stupňů Celsia z 29. května 2017.

Sobota byla letošním prvním tropickým dnem, nad 30 stupňů Celsia ale naměřily jen Doksany, kde bylo 30,7 stupně. Nová teplotní maxima pro 23. květen v sobotu zaznamenalo 19 dlouhodobě měřících míst, zejména v západní polovině Čech.

První tropický den letoška, stanice hlásí přes 30 stupňů. Kde bylo nejtepleji?

Za loňský rok evidují meteorologové první tropický z 3. května, předloni dokonce už ze 7. dubna. Kvůli déletrvajícímu suchému a teplému počasí ode dneška ČHMÚ vyhlásil výstrahu před zvýšeným rizikem požárů pro Prahu, střední a severozápadní Čechy. Platí do odvolání.

Kolem 30 stupňů Celsia se mají denní maxima pohybovat i v dalších dnech, mírně chladněji má být až ve čtvrtek. Podle předpovědi bude většinou slunečno. Přeháňky se místy mohou objevit na východě a severovýchodě a jinde zcela výjimečně pouze ve středu, jinak ČHMÚ srážky neočekává.

Vstoupit do diskuse

Majitel Slavie Tykač exkluzivně: o osudu Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Oběť, nebo spoluviník? V kauze Epstein rozkrývají roli jeho slovenské přítelkyně

Premium
Naďa Marcinková působila jako pilotka Epsteinových letadel

Během jeho pobytu ve vězení ho navštívila nejméně 67krát, plánovali spolu dítě a měla mu vyhledávat sexuální partnerky. Jméno modelky Nadi Marcinkové, která svou kariéru začínala na Slovensku, je...

24. května 2026

Turecká policie vtrhla do ústředí hlavní opoziční strany. Zavřel se v něm její šéf

Turecká policie za použití slzného plynu a gumových projektilů vtrhla do...

Turecká policie za použití slzného plynu a gumových projektilů vtrhla do ústředí hlavního opozičního uskupení - Lidové republikánské strany (CHP). V budově se totiž podle agentury DPA zabarikádoval...

24. května 2026  14:54,  aktualizováno  19:42

Pavel jednal s bavorským premiérem o lepších vztazích. Macinka to kritizoval

Bavorský premiér Markus Söder (CSU) jednal s prezidentem Pavlem v rámci...

Bavorský premiér Markus Söder (CSU) jednal na Hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Hlavním tématem setkání, které trvalo zhruba půl hodiny, měla být především bezpečnost. Söder po jednání uvedl, že...

24. května 2026  18:33,  aktualizováno  19:17

Katolická sekta lákala dívky na víru a lásku, pak je týrala. Vatikán podle obětí selhal

ilustrační snímek

Mladé ženy, které vstoupily do španělského katolického společenství Dcery milosrdné lásky, čelily manipulaci, hladu nebo exorcismu. Vylíčili to bývalí členové a jejich příbuzní. Zároveň obviňují...

24. května 2026  19:15

Jeskyňáře uvízlé pod zemí vyprošťovalo 80 hasičů. Všichni jsou v pořádku

Hasiči zachraňují uvízlé jeskyňáře v Moravském krasu. (24. května 2026)

Pět amatérských jeskyňářů uvízlo v poledních hodinách v jedné z jeskyní poblíž Holštejna na Blanensku v Moravském krasu. Všichni se zastavili zhruba sto metrů od východu, kde jim v opuštění podzemí...

24. května 2026  15:47,  aktualizováno  19:13

Další tropický den. Téměř dvě třetiny stanic hlásily teplotní rekordy

Slunečný a teplý níked přilákal Plzeňany také k jezu na Úslavě pod střelnicí v...

Nedělní počasí dosahovalo v Česku opět tropických hodnot. Přes 30 stupňů Celsia naměřily desítky míst. Na téměř dvou třetinách meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let, navíc padly...

24. května 2026  19:03

Oto, zabal to, představil Minář novou petici. Lidé pak „zabavili“ ministerstvo kultury

Lidé v Praze v neděli znovu protestují proti zestátnění veřejnoprávních...

Lidé v Praze v neděli odpoledne opět protestovali proti zákonu, který mimo jiné převádí financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) z poplatků na státní rozpočet. Předseda spolku Milion...

24. května 2026  8:07,  aktualizováno  19:02

Čína vyslala tři astronauty na svou vesmírnou stanici. Jeden tam má žít rok

Raketa Long March-2F krátce po startu při cestě na čínskou vesmírnou stanici...

Trojici astronautů vyslala Čína na svou vesmírnou stanici Tchien-kung (Nebeský palác). Jeden z nich by měl poprvé strávit na oběžné dráze celý rok, a to kvůli studiu účinků dlouhodobého pobytu v...

24. května 2026  18:49

Odpůrci sudetského sněmu připomínali nacistickou minulost. Ve vedru kolabovali

Několik lidí na demonstraci kvůli horkému počasí zkolabovalo a jsou v péči...

Přes dva tisíce odpůrců sjezdu sudetských Němců se sešlo na pochod a demonstraci v Brně. Mezi hlavními řečníky vystoupil na úvod exprezident Miloš Zeman. Přítomnost potomků za války vyhnaných...

24. května 2026,  aktualizováno  18:08

Bývali jste naším idolem. Němci už Americe nevěří a nevědí si rady ani sami se sebou

Premium
Prezident Donald Trump s německým kancléřem Friedrichem Merzem v Oválné...

Od naší spolupracovnice v Německu Ještě před deseti lety, možná dokonce ještě před covidem, byla odpověď na otázku, zda jsou USA spolehlivým partnerem sebejistého Německa, v podstatě jasná. Samozřejmě že ano. Jenže pak se objevil...

24. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čapí akce Kulový blesk. Čtyři osiřelá mláďata mají po týdnu adoptivní rodiče

Snímek zachycuje podstrčení čápat do hnízda v Chotěšově. (24. května 2026)

Jen šest dnů zůstala v lidské péči třítýdenní čapí mláďata, která museli o minulém víkendu sundat hasiči z hnízda ve Františkových Lázních na Chebsku. Po tragické smrti jednoho z jejich rodičů,...

24. května 2026  17:39

Nenechte Bělorusko zatáhnout do války, naléhal Macron na Lukašenka

Francouzský prezident Emmanuel Macron během summitu „Africa Forward Summit...

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko v neděli hovořil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem o problémech v regionu a vztazích Běloruska s Evropskou unií a Francií zvláště. Macron podle...

24. května 2026  17:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.