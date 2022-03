Lidé nesmí mít pocit, že se pomáhá jen Ukrajincům, shodli se hejtmani

Hejtman Kuba na začátek nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News nastínil problém, s kterým se momentálně Česko potýká. „Prodloužení nouzového stavu je nutné,“ řekl. V tuto chvíli jsme podle něj na hraně toho, co je ještě země schopna absorbovat.

„Uložit lidi někam do tělocvičny nebo na ubytovnu, to je ten nejmenší problém. Musíme je poté začlenit do společnosti. Když vydělíte celkový počet uprchlíků (300 000) čtrnácti, tak vám v kraji přibude město typu Strakonice, ale kompletně bez infrastruktury.“

Petra Pecková hovořila o vydávání víz. Ta se vážou k místu pobytu. „V Praze má vízum 48 tisíc lidí, na každého 27. Čecha připadá jeden Ukrajinec,“ řekla. V menších krajích je to dle Peckové jeden Ukrajinec na každého 188. Čecha. Dle jejích slov je nejvíce potřeba uprchlíky plošně distribuovat do všech krajů.

Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller se vyjádřil ohledně specifické situace v jeho kraji, který se dlouhodobě potýká s chudobou i zhoršenou sociální situací. „Jsme na začátku velkého problému. Někteří Ukrajinci budou nahrazovat naše lidi.“ Podle Schillera je nutné apelovat na vládu, aby vyhlásila programy (např. rekvalifikační kurzy), aby Ukrajinci mohli být zaměstnaní, ale zároveň nebrali práci lidem z kraje.

Šimon Pánek poté dodal, že představa o vytvoření několika jednoduchých principů se míjí realitou. „Bude to potřebovat subtilnější rozhodování s větší znalostí finančních rovin jako je ubytovaní či kompenzace,“ řekl. Podle jeho slov by vyšší částka na podporu rodin, které Ukrajince ubytují, mohla v řešení problému výrazně pomoci.

Když situaci dobře zvládneme, můžeme z ní poté jako stát také těžit, dodal. „Může to být i dobrý boost pro českou ekonomiku.“

Nespokojenost Čechů se solidaritou vůči Ukrajincům

Schiller však zmínil, že někteří Češi už teď vládě vyčítají některé kroky na pomoc ukrajinským uprchlíkům. „Oni nebudou mít žádný status uprchlíka a budou mít problém. Vláda by měla dát obcím peníze na to, aby začala s bytovou výstavbou.“ Také dodal, že už by se jednou provždy měla vyřešit bytová politika.

Dle jeho slov by vláda měla víc komunikovat s lidmi. „Lidi si myslí, že se za ně zapomíná, že jsou na druhé koleji. Vláda by měla řešit i jejich problémy.“

Petra Pecková se vlády zastala se slovy, že dělá vše, co je v tuto chvíli možné. „My nemáme kde čerpat zkušenosti. Ta migrace je opravdu nevídaná. Naopak náš princip krajských center pomoci je příkladem i v zahraničí.“ Podle ní však český občan nesmí mít pocit, že vláda řeší pouze Ukrajince.

S tím souhlasil i hejtman Kuba. Podle něj se nesmí vytvořit pocit, že je někdo preferován. Schiller dodal, že souhlasí s komunikací vlády k lidem, ale je potřeba lidem dát nějakou garanci, že se nejedná pouze o prázdná slova.