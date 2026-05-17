Rozpoznávací kamery se podle Tvrdíka v blízké době na stadionech s vysokou pravděpodobností neobjeví. Zodpovědná osoba by se totiž v současném legislativním rámci mohla vystavit trestní odpovědnosti či sankcím v řádu stovek milionů korun.
„Utkání nikdo nepodcenil, všichni o tom věděli. Ochranka byla posílena a bylo zde 50 lidí navíc ze speciální zásahové jednotky,“ prohlásil Tvrdík. Selhání však podle něj nastalo ve špatně zvolené strategii.
|
Nepřijatelné! Titulární sponzor i vysílatel derby odsoudili, fotbalu dávají stamiliony
Ta spočívala v ochraně fanoušků a hráčů Sparty, nikoli v zabránění fanouškům Slavie ve vniknutí na hřiště. Tvrdík v tomto směru jednoznačně uznal chybu. „Beru na sebe veškerou odpovědnost, jiná varianta ani není.“
Předseda představenstva se odkazoval zejména na incident z roku 2024 v Mladé Boleslavi, kde slavícím fanouškům překazili oslavy na hřišti těžkooděnci. Podle Tvrdíka bylo tehdejší řešení médii kritizováno jako „brutální“ a označováno za „návrat před rok 1989“.
Podle svých slov však incidentu na stadionu během utkání zabránit nemohl. „V průběhu zápasu, podobně jako všichni šéfové klubů, operativně neřídím dění na stadionu,“ doplnil Tvrdík s tím, že se alespoň snažil situaci deeskalovat.
Na otázku moderátora, proč netrval na své rezignaci, se však ohradil. „Nenabídl jsem rezignaci, tato informace není přesná. Po odchodu z ministerstva obrany už nikdy rezignaci nabízet nebudu. Jsem v čele klubu 11 let, je to práce náročná a psychologicky stresující,“ opáčil.
|
Šťastný chce kvůli derby pracovní skupinu. Vnitro zahájí se Slavií správní řízení
Následně přiznal, že s majitelem klubu Pavlem Tykačem jednal o možné výchově svého nástupce. Dva dny po incidentu ho znovu kontaktoval s otázkou, zda není vhodné k tomuto scénáři přistoupit.
Na závěr zopakoval, že jeho odpovědnost za závěr utkání je absolutní. „Moje odpovědnost je za všechno. Hrajeme špatný fotbal, byť já do toho, co se děje na trávníku, nezasahuji. Vše, co se děje v Edenu, je moje odpovědnost.“
Hlavní problém českého fotbalu podle Tvrdíka spočívá v tom, jak z něj vytěsnit maskované násilníky. Vedení klubu o těchto situacích ví, nemá však podle šéfa Slavie dostatečné nástroje, jak je řešit. „Nemůžete mi vyčítat, že deset let nechodím za politiky a neprosím je o to, abychom tuto záležitost vyřešili.“
Politici řeší biometriku i odpovědnost klubů
Téma bezpečnosti na stadionech se přeneslo i na politickou půdu. Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix vnímá selhání pravidel jako selhání celého systému.
„Máme pravidla, která platí, ale jsou obtížně vymahatelná. Odpovědnost je na nás zákonodárcích a celé společnosti, aby pokud tyto zákazy existují, měly dopad, který nyní nemají,“ uvedla.
„Pokud existují zákazy vstupu na stadion, které nejsou pořadatelé ani klub schopni vymáhat, tak mě osobně zavedení rozpoznávání obličejů nijak neuráží,“ dodala poslankyně ODS.
S Decroix souhlasil i ministr životního prostředí Igor Červený, který současnou legislativu označil za „slabou“ a „nevymahatelnou“. Odkázal také na bezpečnostní politiku zahraničních klubů a připomněl, že incident v Edenu nebyl ojedinělý.
|
Rozpoznávání obličejů i tvrdší tresty. Jaké změny na fotbale po derby plánují politici
Předseda Přísahy Robert Šlachta si však zavedení biometriky představit nedokáže. „Mně nebude vykládat klub, že neví, kdo jim tam ten bordel dělá. Pojďme zpátky nastavit to, co už bylo. Jestli mají kluby miliony na hráče, tak ať se zabývají i bezpečností,“ prohlásil.
Kritika mířila na vedení Slavie
K tématu bezpečnosti na fotbalových stadionech se vyjádřil i poslanec ODS Jiří Havránek v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Podle něj nesou za vběhnutí fanoušků na hřiště odpovědnost jak vedení Slavie, tak pořadatelská společnost, která měla na situaci během derby dohlížet.
„Slavii její fotbaloví ultras přerostli přes hlavu. Jaroslav Tvrdík hraje dobrou politickou hru, ale selhali úplně všichni z vedení,“ prohlásil Havránek.
|
Lítost ano, omluva ne. Tribuna Sever o derby: Byli jsme v šoku, uděláme změny
Poslanci SPD Miroslavu Ševčíkovi připadal hvizd sudího jako závěrečný, podle jeho slov si však každý mohl situaci vyhodnotit jinak. „Nemělo se to zkrátka stát, měla být aktivizována i policie a stát přímo u hřiště. Kdyby se dodržovala pravidla, nic by se nestalo,“ dodal.
Patrik Nacher z hnutí ANO upozornil, že ke konfliktům často dochází i mimo stadion. „Musíme si tohle uvědomit,“ uvedl.