Mise na Tchaj-wan je zbytečná, míní Vondráček. Babišův truc, kritizuje Lipavský

Autor: ,
  13:13
Další podnikatelská mise na Tchaj-wan je zbytečná, řekl Radek Vondráček (ANO) v nedělní debatě ČT. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) s tím nesouhlasí. Podle Renaty Vesecké (Motoristé) by Česko mělo naopak více obchodovat s Čínou. Vládní politici stojí za tvrzením, že Petr Pavel by na nadcházející summit NATO jet neměl.
Představení priorit stínové vlády a členů týmu. Na snímku Jan Lipavský (ODS). (9. března 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Radek Vondráček dorazil do volebního štábu ANO. (4. října 2025)
Motoristé se sešli na ustavující schůzi poslaneckého klubu ve vile v Hostivaři....
Katerina Demetrashvili je česká studentka a politička, od října 2025 poslankyně...
Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia...
8 fotografií

Podle pirátské poslankyně Kateriny Demetrashvili by byla „zrada zdravého rozumu“, kdyby prezident Petr Pavel nejel na chystaný červencový summit NATO do Turecka. Odvolává se na jeho minulé působení ve strukturách Severoatlantické aliance.

Předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká z Motoristů míní, že Pavel by se setkání účastnit neměl, protože má rozdílné názory na zahraniční politiku a na plnění výdajů na obranu než vláda. Podle místopředsedy poslaneckého klubu ANO Radka Vondráčka delegace na summitu má mít pouze jednu hlavu, a tou má být premiér Andrej Babiš.

Na summit NATO mají jet Babiš, Macinka a Zůna, schválila vláda. S Pavlem nepočítají

„Navýšit výdaje na obranu je jednoduché, stačí nakupovat dráž,“ řekl Vondráček. Také se ohradil proti větě moderátora Martina Řezníčka, že jejich vláda nehodlá plnit závazky. Označil ji za manipulativní. Vesecká s ním souhlasila.

Vondráček komentoval také zamítnutí vládního speciálu pro šéfa Senátu Miloše Vystrčila na cestu na Tchaj-wan. Míní, že další podnikatelská mise na Tchaj-wan je zbytečná.

Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS) s tím nesouhlasí. „Cesta pana Vystrčila je správně, a když mu pan premiér trucuje s letadlem, tak může letět přímou linkou, o kterou se sám zasloužil. Mně to přijde symbolické,“ řekl. Babiš si podle něj „hraje s letadly“.

Uděláme vše, abychom splnili závazky vůči NATO, řekl Babiš po schůzce s Ruttem

Podle Vondráčka jsou jiné země, které by mělo Česko navštěvovat. Vondráček rovněž vyzval k „vyvážené politice“ – chce mít dobré vztahy jak s Tchaj-wanem, tak s Čínou.

Vesecká tvrdí, že by Česká republika měla více obchodovat s Čínou po vzoru Itálie, Španělska nebo Francie. Podle Demetrashvili jde o jistý obrat zahraniční politiky.

„Neschopnost a patlalství,“ míní Lipavský

Podle Vondráčka je třeba koncesionářské poplatky nahradit modernějším způsobem financování. Vesecká se domnívá, že kvalita veřejnoprávních médií se nezmění, pouze bude jejich provoz stát méně.

„Já bych normálně tedy představitele vlády kritizoval za neschopnost a patlalství, ale v tomhle případě mi vyhovuje, že předložili takhle špatný návrh,“ řekl Lipavský na konto změny hrazení činnosti veřejnoprávních médií. Podle Demetrashvili není moudré sahat na model, který funguje.

Poslanci se dotkli i Hormuzského průlivu a krize na Blízkém východě. Podle Vesecké je česká pozice zřejmá z poslední návštěvy ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) v Izraeli. Lipavský pozici vlády zkritizoval, podle něj není postoj ČR k Izraeli jednoznačný.

Západ morálně hnije, my stojíme při vás, vzkázal Izraeli Macinka. Jedná v Jeruzalémě

V Česku se v posledních týdnech vyostřil spor o to, kdo bude zemi zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiš po pondělním jednání kabinetu řekl, že na summit pojede určitě vládní delegace a že si neumí představit, co by tam dělal současně i prezident Pavel, který dříve avizoval, že má v úmyslu delegaci vést.

Měl by prezident letět na summit NATO?

Nositelem zahraniční politiky je vláda a názory prezidenta na některé zahraniční otázky se od kabinetu liší, dodal premiér. Babiš v pondělí také opakovaně řekl, že složení delegace aktuálně není pro vládu tématem, protože se koná až za tři měsíce.

Vláda ale mezitím podle usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů tento týden vyčlenila armádní letoun na summit pro premiéra a ministry zahraničí Macinku a obrany Jaromíra Zůnu.

Vstoupit do diskuse

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Mise na Tchaj-wan je zbytečná, míní Vondráček. Babišův truc, kritizuje Lipavský

Představení priorit stínové vlády a členů týmu. Na snímku Jan Lipavský (ODS)....

Další podnikatelská mise na Tchaj-wan je zbytečná, řekl Radek Vondráček (ANO) v nedělní debatě ČT. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) s tím nesouhlasí. Podle Renaty Vesecké (Motoristé) by...

19. dubna 2026  13:13

Babiš se chce zapojit do Macronovy iniciativy jaderného deštníku

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci vlády. (13. dubna 2026)

Premiér Andrej Babiš se chce zapojit do iniciativy celoevropského jaderného odstrašení, kterou v březnu představil francouzský prezident Emmanuel Macron. „V Evropě musíme mít spojence a právě Francie...

19. dubna 2026  12:29,  aktualizováno  13:01

AI změní půlku profesí, říká ředitel Úřadu práce. Některé kvůli ní nejspíš i zaniknou

Premium
Generální ředitel Úřadu práce Roman Chlopčík (2026)

Pracovní trh v Česku prochází zásadní proměnou, která bude pokračovat i v dalších letech. Umělá inteligence může proměnit řadu profesí, zároveň ale firmám dlouhodobě chybí lidé. Výzvou je i stárnutí...

19. dubna 2026

Kreml dostane miliardy na válčení, burcuje Kyjev. Vadí výjimka na nákup ruské ropy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (16. dubna 2026)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu kritizoval americké prodloužení výjimky, která zemím umožňuje nakupovat sankcionovanou ruskou ropu a ropné produkty, jež jsou již naložené na...

19. dubna 2026  12:09

Honba za prací začíná už během studia. Američané platí statisíce za kariérní kouče

pracovní porada

Obavy rodičů se po honbě za přijetím na vysokou školu často později změní v další cíl: první zaměstnání. V době, kdy absolventi narážejí na tvrdou realitu trhu práce, roste poptávka po kariérních...

19. dubna 2026

Rakouská policie varuje před otrávenou dětskou výživou HiPP. Objevila se i v Česku

Dětské příkrmy značky HiPP, ilustrační snímek (1. března 2026)

Rakouská policie varuje před kojeneckou výživou značky HiPP, která může být otrávená. Podezřelé skleničky se podle ní našly i v Česku a na Slovensku a první laboratorní rozbory u nich ukázaly obsah...

19. dubna 2026  9:38,  aktualizováno  11:50

Kupka: Pavel na summit nejede kvůli egu Macinky. Složíme tam účty, tvrdí Havlíček

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Předseda ODS Martin Kupka znovu kritizoval, že vláda znemožňuje českému prezidentovi Petru Pavlovi účast na letním summitu NATO. „Tato vláda je vláda naschválů, jelikož jde jen o křehká ega pánů...

19. dubna 2026  11:47

Soud vyhověl stížnosti Trumpa a dočasně povolil výstavbu tančírny Bílého domu

Americký prezident Donald Trump pořádá večeři pro sponzory v Bílém domě ve...

Výstavba podzemní i nadzemní části tanečního sálu Bílého domu může dočasně pokračovat. Rozhodl o tom odvolací soud federálního distriktu District of Columbia, na jehož území se nachází hlavní město....

19. dubna 2026  11:38

Osmé parlamentní volby za pět let. V Bulharsku se dere k moci proruský favorit

V Bulharsku se konají osmé parlamentní volby za pět let. Na snímku bývalý...

V Bulharsku se v sobotu ráno otevřely hlasovací místnosti a začaly už osmé parlamentní volby za posledních pět let. Hlavním favoritem je strana bývalého prezidenta Rumena Radeva, který je považován...

19. dubna 2026  11:31

Britská monarchie oznámila, kdo napíše životopis Alžběty II. Král měl jedno přání

Královna Alžběta II. na snímku z května 2022 pořízeném na hradě Windsor

Britská královská rodina oznámila, že oficiální životopis královny Alžběty II., která zemřela v září roku 2022, napíše historička Anna Keayová. Podle britských médií si král Karel III. přál, aby...

19. dubna 2026  11:10

Ve sběru skončily spotřebiče o váze šesti žižkovských věží, potvrzuje firma

Na olomouckém sídlišti nově stojí kontejner na elektroodpad. Zdobí ho dominanty...

Společnost Electrowin vybrala v loňském roce na recyklaci 73 166 tun vysloužilých elektrospotřebičů, což svou hmotností odpovídá šesti Žižkovským věžím. Celková míra sběru tak dosáhla 72,25 procent a...

19. dubna 2026

Pražské platy lákají, ale co bydlení v metropoli? Náklady citelně zatěžují

Okolní panelové domy jsou zabydlené, infrastruktura a vybavení na dobré úrovni....

Úspěch ve výběrovém řízení na post v IT oddělení jedné z firem v metropoli považoval Stanislav z Ústecka za výhru. Nový plat příjemně přesahoval krajský průměr. Jenže peripetie se sháněním pronájmu...

19. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.