Mise na Tchaj-wan je zbytečná, míní Vondráček. Babišův truc, kritizuje Lipavský

Podle pirátské poslankyně Kateriny Demetrashvili by byla „zrada zdravého rozumu“, kdyby prezident Petr Pavel nejel na chystaný červencový summit NATO do Turecka. Odvolává se na jeho minulé působení ve strukturách Severoatlantické aliance.
Předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká z Motoristů míní, že Pavel by se setkání účastnit neměl, protože má rozdílné názory na zahraniční politiku a na plnění výdajů na obranu než vláda. Podle místopředsedy poslaneckého klubu ANO Radka Vondráčka delegace na summitu má mít pouze jednu hlavu, a tou má být premiér Andrej Babiš.
|
Na summit NATO mají jet Babiš, Macinka a Zůna, schválila vláda. S Pavlem nepočítají
„Navýšit výdaje na obranu je jednoduché, stačí nakupovat dráž,“ řekl Vondráček. Také se ohradil proti větě moderátora Martina Řezníčka, že jejich vláda nehodlá plnit závazky. Označil ji za manipulativní. Vesecká s ním souhlasila.
Vondráček komentoval také zamítnutí vládního speciálu pro šéfa Senátu Miloše Vystrčila na cestu na Tchaj-wan. Míní, že další podnikatelská mise na Tchaj-wan je zbytečná.
Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS) s tím nesouhlasí. „Cesta pana Vystrčila je správně, a když mu pan premiér trucuje s letadlem, tak může letět přímou linkou, o kterou se sám zasloužil. Mně to přijde symbolické,“ řekl. Babiš si podle něj „hraje s letadly“.
|
Uděláme vše, abychom splnili závazky vůči NATO, řekl Babiš po schůzce s Ruttem
Podle Vondráčka jsou jiné země, které by mělo Česko navštěvovat. Vondráček rovněž vyzval k „vyvážené politice“ – chce mít dobré vztahy jak s Tchaj-wanem, tak s Čínou.
Vesecká tvrdí, že by Česká republika měla více obchodovat s Čínou po vzoru Itálie, Španělska nebo Francie. Podle Demetrashvili jde o jistý obrat zahraniční politiky.
„Neschopnost a patlalství,“ míní Lipavský
Podle Vondráčka je třeba koncesionářské poplatky nahradit modernějším způsobem financování. Vesecká se domnívá, že kvalita veřejnoprávních médií se nezmění, pouze bude jejich provoz stát méně.
„Já bych normálně tedy představitele vlády kritizoval za neschopnost a patlalství, ale v tomhle případě mi vyhovuje, že předložili takhle špatný návrh,“ řekl Lipavský na konto změny hrazení činnosti veřejnoprávních médií. Podle Demetrashvili není moudré sahat na model, který funguje.
Poslanci se dotkli i Hormuzského průlivu a krize na Blízkém východě. Podle Vesecké je česká pozice zřejmá z poslední návštěvy ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) v Izraeli. Lipavský pozici vlády zkritizoval, podle něj není postoj ČR k Izraeli jednoznačný.
|
Západ morálně hnije, my stojíme při vás, vzkázal Izraeli Macinka. Jedná v Jeruzalémě
V Česku se v posledních týdnech vyostřil spor o to, kdo bude zemi zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiš po pondělním jednání kabinetu řekl, že na summit pojede určitě vládní delegace a že si neumí představit, co by tam dělal současně i prezident Pavel, který dříve avizoval, že má v úmyslu delegaci vést.
Nositelem zahraniční politiky je vláda a názory prezidenta na některé zahraniční otázky se od kabinetu liší, dodal premiér. Babiš v pondělí také opakovaně řekl, že složení delegace aktuálně není pro vládu tématem, protože se koná až za tři měsíce.
Vláda ale mezitím podle usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů tento týden vyčlenila armádní letoun na summit pro premiéra a ministry zahraničí Macinku a obrany Jaromíra Zůnu.