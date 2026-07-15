ČT v srpnu uvede novou nedělní debatu. Kdo ji bude moderovat?

Otázky skončily v březnu po odchodu Václava Moravce. Česká televize je dočasně nahradila Nedělní debatou ČT, ve které se střídali moderátoři.
„Bude to určitě velká změna a ta se musí povést,“ podotkl Chudárek. Jména moderátorů ani další podrobnosti však nechtěl prozatím prozradit.
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Podle ředitele divize Zpravodajství a publicistiky Petra Mrzeny se již vyrábí nové studio a jeho vybavení. V poslední dekádě července začne televize natáčet pilotní díly.
Moravec z České televize odešel na začátku března po odvysílání debaty, do které byl přes jeho nesouhlas pozvaný předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD).
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Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí. V květnu spustil placený mediální projekt Moravec.cz, jehož součástí je mezi pěti formáty také nedělní politická diskuse s názvem Poledne s Moravcem.
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8. března 2026