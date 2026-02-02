Nechceme eskalovat spor, řekl Babiš ke střetu Macinky s prezidentem Pavlem

„Myslím, že situace by měla být zklidňována, proto mně nezbývá nic jiného než pana prezidenta nejenom já osobně ale i jako ministerstvo zahraničí ho budeme prostě teď ignorovat,“ řekl Macinka v Otázkách Václava Moravce.
Premiér Babiš po jednání vlády odmítl říci, kdy by podle něj měl zastupovat na summitu NATO - zda on, jak si to přeje ministr Macinka, nebo prezident Pavel, což nechce dopustit šéf resortu zahraničí.
Babiše čeká ve středu ráno setkání s prezidentem Pavlem, který ho pozval na Pražský hrad. A Pavel se pak zúčastní i jednání Bezpečnostní rady státu.
Tam by se za normálních okolností potkal i s Macinkou, ale ministr zahraničí a šéf Motoristů se Bezpečnostní rady státu nezúčastní kvůli cestě do USA. Nebude ani na mimořádném jednání Sněmovny s hlasováním o nedůvěře vládě, které se rozhodla vyvolat opozice.
Babiš se totiž nedistancoval od jednání Macinky, jemuž vytkl prezident Pavel politické vydírání, protože odmítl, aby se členem vlády stal poslanec Motoristů Filip Turek.
Podle premiéra Babiše se členové vlády při jednání kabinetu nebavili o nedělní velké demonstraci na podporu prezidenta Petra Pavla, které se v centru Prahy – na Staroměstském a Václavském náměstí – zúčastnily desetitisíce lidí. Podle šéfa spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře jich bylo 80 až 90 tisíc.
Minář na demonstraci oznámil, že pokud výzvu Stojíme za prezidentem podepíše milion lidí, uskuteční se shromáždění na Pavlovu podporu na pražské Letné. Počet podpisů v neděli překročil 600 tisíc.