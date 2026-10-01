Minulý týden se vláda dohodla na zvýšení důchodů o 304 korun. Původně však Andrej Babiš sliboval 590. Jste s výsledkem navyšování spokojený?
Jsem spokojený, hlavně z toho důvodu, že jsme část navýšení řešili jednorázovým příspěvkem, který se nebude promítat do budoucích nákladů na důchody. Naopak zvýšení důchodů o 304 korun se promítne do jejich dalšího vývoje. U navýšení na 304 korun jsme zohlednili také to, že růst důchodů se bude přibližovat celoroční inflaci. Důchody jsme zvýšili o 1,4 procenta, zatímco inflace je 1,9 procenta. Přestože je inflace v tuto chvíli velmi nízká, potřebovali jsme v kontextu velké energetické krize a výrazného propadu reálných příjmů doplnit toto navýšení ještě o jednorázový příspěvek 2 000 korun.
Každý, kdo otevírá dveře MPSV a přichází se mnou na jednání, chce dřívější odchod do důchodu. Naposledy to byli například dopravní piloti, kteří už tam jsou, ale ještě to chtějí mít více zvýhodněné.