Nechápu, proč nasazují psí hlavu čerpadlářům, řekl k regulaci cen Kupka

„Nechápu, proč nasazují psí hlavu čerpadlářům,“ řekl Kupka na tiskové konferenci občanských demokratů. Problémem jsou podle opoziční strany vysoké marže petrolejářů.
Ve čtvrtek začala platit regulace cen pohonných hmot, o které rozhodla vláda kvůli jejich rychlému zdražování.
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Vláda od října zavádí regulaci cen pohonných hmot, oznámila Schillerová
Čerpací stanice mohou prodávat naftu nanejvýš za 48,72 koruny za litr, u benzinu je cenový strop stanoven na 46,14 koruny za litr.
Ministerstvo financí bude cenové stropy na jednotlivé dny stanovovat až do konce října. Vypočítává je na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen, k nimž přičítá maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 Kč za litr paliva.
Součástí vládních opatření je i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 Kč za litr z původních 9,95 koruny za litr, které rovněž nabývá účinnosti od počátku října. U benzinu se spotřební daň nemění.
Pohonné hmoty zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února.
Írán v reakci na údery zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou dopravní cestou pro dopravu ropy z Perského zálivu. To vedlo k růstu ceny ropy, což se promítlo i do ceny pohonných hmot.