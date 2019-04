Poznala jsem ho podle úsměvu. Kadeřnice si je jistá, že útočil Nečesaný

Za pokus o vraždu byl Nečesaný několikrát odsouzen, ale minulý týden ve středu nakonec pravomocně zproštěn viny. „Když ho odsoudili poprvé, řekla jsem si, že odsoudili, koho měli,“ komentuje Brantová výsledek vleklého soudního procesu s Lukášem Nečesaným, jenž byl obviněn z toho, že ji před šesti lety surově napadl.

Dodnes vzpomíná na 21. února 2013. Právě uklízela ve svém kadeřnictví za náměstím v Hořicích, oblékala se a chystala se k odchodu. Když vtom vešel muž a zastavil se na chodbě, kam nebylo z místnosti s křeslem a zrcadlem vidět.

„Nikdy jsem nezamykala, nikdy mě to nenapadlo. On přišel, stoupl si mezi dveře, opřel se o futra… Já se zeptala: Co chceš? A on, že ostříhat. A tak nějak zvláštně se u toho usmíval,“ líčí Brantová. Právě ten jeho úsměv jí utkvěl v mysli a později se stal klíčovým důkazem.

„Najednou se rozpřáhl a uviděla jsem, jak drží poleno břízy,“ říká kadeřnice. Ukazuje, že ten kus dřeva mohl být asi půl metru dlouhý a patnáct centimetrů široký. „Neřekl nic, já dostala tři rány, padla jsem na zem a probrala jsem se až v nemocnici,“ vypráví Brantová.

Jindy pro ni jezdil manžel a vozil ji necelý kilometr domů. Zrovna ten den však měli auto v opravně. Když se žena nevracela domů, syn ji šel hledat. Našel ji, jak leží v krvi na zemi na chodbě kadeřnictví. V kase jí chybělo deset tisíc korun.

Dnes už má v kadeřnictví kameru, aby viděla na vchod, a na dveřích upozornění, že provozovna je monitorovaná.

„Nebyl stálý zákazník“

Lukáš Nečesaný pochází z Liberce. V Hořicích pobýval u babičky. „On sem do kadeřnictví nechodil, já ho vůbec neznala,“ řekla Brantová. Nepamatuje si, že by někdy před útokem byl v jejím kadeřnictví jako zákazník. Právě tím se ovšem hájil obviněný mladík, když soudu vysvětloval, jak se do provozovny dostaly jeho pachové stopy. Údajně už tam předtím chodil.

S Nečesanými se od začátku procesu Brantová ani jednou nesetkala. O jediný kontakt se postarala babička Lukáše Nečesaného, když napadené kadeřnici poslala dopis. „Bylo v něm, že by jim stačilo, kdybych se omluvila,“ říká Brantová a otírá si zvlhlé oči.

Dopis s podivnou výzvou dostala poté, kdy v září 2017 při jednom ze soudních líčení vypověděla, že Nečesaného bezpečně poznala. Bylo to překvapivé, protože krátce po činu policistům nedokázala s jistotou sdělit, jestli je pachatelem právě on. Nečesaného nepoznala ani při rekognici. „U soudu nebyl, když jsem vypovídala. A při rekognici? Víte, já blbě vidím. Když sedíte ve tmě, koukáte, přivezou vás z nemocnice…“ vysvětluje Brantová.

Až čtyři roky po činu se náhle rozpomněla. A paradoxně to bylo ve chvíli, když se Nečesaný po roce a půl po zásahu Nejvyššího soudu dostal z vězení na svobodu. „Když jsem v televizi viděla, že ho pouští z věznice, a on se usmál přesně tak, jak se usmál tady. On se přesně tak tady usmíval na mě,“ říká oběť pokusu o vraždu. „Byla jsem si jistá a řekla jsem to i u soudu,“ dodává.

Jeden z nejdiskutovanějších úkonů v celé kauze – rekognice v nemocnici:



VIDEO: Útočil Nečesaný? Podívejte se na reakci napadené kadeřnice

Válka soudů

Nečesaný byl v roce 2014 nejprve uznán vinným a soud ho poslal na 13 let do vězení. Nejvyšší soud po dovolání odsouzeného případ vrátil k novému projednání. Následoval znovu stejný trest, další dovolání a další vrácení, pak zproštění obžaloby a soudy si případ dál přehazovaly. Až Ústavní soud nařídil, aby věc vyřídil Vrchní soud, který Lukáše Nečesaného minulou středu definitivně obžaloby zprostil.

„Za současné situace nelze vinu prokázat,“ konstatoval soudce Jiří Lněnička s tím, že verdikt je sice špatný, ale žádný lepší se nenabízí.

Od středy je Nečesaný pravomocně zproštěn viny a pachatel je tudíž oficiálně neznámý. Brantová podle svých slov nemá strach, že by se jí pachatel mstil.„Co se má stát, to se stane. Mě už je šedesát let pomalu,“ říká.

Poslední epizody soudního procesu prý už ani nesledovala. „Už je mi to fuk, já pořád budu si to připomínat, lítat po psychiatrech? Mám to zapotřebí?“ říká. „Já už všechno řekla, už kolikrát. Na policii, u soudů. Když to nestačí, tak já s tím nic neudělám,“ dodává.

Problémový syn

Otec Lukáše Nečesaného před časem přiznal, že jeho syn už v minulosti problémy měl. Po celou dobu však nevěřil, že by šel loupit a vraždit.

„Holky, peníze, experimentování s drogami. Byl problémový, nespolehlivý, lajdák, ale to, co se stalo, byla připravená loupež. To je něco jiného, on k tomu neměl motivaci a neměl to zapotřebí,“ řekl MF DNES otec Luděk Nečesaný, bývalý ředitel liberecké nemocnice. Lukáš Nečesaný měl problémy s drogami, podle spolužáků ze střední školy bral pervitin. Vyrůstal u prarodičů právě v Hořicích, k rodičům do Liberce jezdil na víkendy.

Takto Nečesaný přesvědčoval odvolací senát vrchního soudu (31. srpna 2016):



VIDEO: Tři roky mi ničí život. Nečesaný přesvědčuje soud, že je nevinný

Čeká se na dovolání

Proti Nečesanému svědčily pachové stopy, které ukazovaly, že byl uvnitř kadeřnictví – a to nejen u dveří, jak sám tvrdil.

Naopak v jeho prospěch hrály nepřesnosti v popisu pachatele a to, že policie na místě nenašla žádné jeho otisky nebo stopy DNA. Stopy bot neodpovídaly jeho botám.

Třeba se ale také nikdy nenašla vražedná zbraň, přestože šlo o půl metru dlouhé poleno, na jehož odhození někde v Hořicích by měl Nečesaný relativně málo času.

Sám Nečesaný se od počátku drží jedné verze. Byl na doučování z angličtiny a poprosil učitele, zda by nemohl odejít o něco dříve, aby stihl holiče. Opustil lekci v 16:45 a v 16:55 hodin se ocitl na prahu provozovny. Kadeřnice mu ale řekla, že už zavírá. Tak šel domů k babičce, kde bydlel. V pět byl doma a v 17:10 už zapínal počítač. V kadeřnictví se prý zdržel jen asi dvacet sekund.

Teď už se čeká prakticky jen na to, zda státní zástupkyně Lenka Faltusová nepodá proti zprošťujícímu rozsudku z minulého týdne dovolání k Nejvyššímu soudu. Pak by případ definitivně skončil.

On by ale nejspíš skončil i tak, protože Nejvyšší soud patřil v celé kauze k těm, které od počátku rozhodovaly ve prospěch Nečesaného.

Hlavní aktér ve středu po verdiktu sdělil novinářům, že „je rád, že to skončilo, chce se věnovat rodině a odškodnění zatím neřeší“. Pokud jde o odškodnění, určitě by se mohlo počítat na miliony korun, protože Nečesaný strávil ve vazbě plus ve vězení dva a půl roku života v kuse a pak se tam ještě na kratší dobu vrátil.